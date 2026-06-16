El emotivo posteo de la Selección Argentina para Balerdi: “Estamos con vos”

El defensor del Olympique de Marsella quedó desafectado del Mundial 2026 por lesión y recibió el apoyo de todo el plantel antes del debut ante Argelia.

Hoy 00:41

La Selección argentina le dedicó un emotivo mensaje a Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado del plantel nacional por lesión y no podrá disputar el Mundial 2026.

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A pocas horas del debut ante Argelia por el Grupo J, la cuenta oficial del seleccionado publicó una imagen de todo el plantel, con Lionel Messi a la cabeza y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, sosteniendo una bandera con el mensaje: “Leo, estamos con vos”.

El posteo fue difundido en redes sociales y rápidamente generó repercusión entre los hinchas, en una muestra de acompañamiento para el futbolista que milita en el Olympique de Marsella.

Balerdi había sido desafectado de la convocatoria tras lesionarse en la previa del amistoso frente a Honduras. Luego de los estudios correspondientes, se confirmó que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y que no llegaría en condiciones físicas para disputar el certamen.

El defensor surgido de las inferiores de Boca fue reemplazado en la lista por Marcos Senesi, flamante refuerzo del Tottenham de la Premier League.

Mientras la Selección se prepara para iniciar la defensa del título conseguido en Qatar, el gesto hacia Balerdi volvió a reflejar la unión interna del grupo comandado por Scaloni.