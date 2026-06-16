El entrenador de Argelia palpitó el partido con la Argentina en el Mundial: “Nada es imposible”

Vladímir Petkovic aseguró que su equipo intentará dar la sorpresa en el cruce ante la Albiceleste. Además, hizo un pedido especial para la hinchada neutral.

Hoy 10:03

El entrenador de Argelia, Vladímir Petkovic, habló en la previa del debut ante la Selección argentina por el Mundial 2026 y dejó una frase que no pasó desapercibida. El técnico reconoció la dificultad del desafío, pero remarcó que su equipo llega con ilusión y con la convicción de poder competir.

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“Es un encuentro muy complicado contra uno de los favoritos para ganar la competencia, pero hemos visto hasta ahora en este Mundial que nada es imposible. Tenemos que creer y debemos trabajar para intentar lograr algo más”, sostuvo Petkovic en conferencia de prensa.

El seleccionado africano enfrentará al equipo de Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo, en el arranque del Grupo J, en un partido que despierta enorme expectativa.

El pedido de Petkovic a los neutrales

Durante su contacto con la prensa, Petkovic también destacó el acompañamiento recibido por parte de los hinchas argelinos y de residentes de la zona. En ese contexto, lanzó un pedido para el debut mundialista.

“Espero que todos los neutrales animen a Argelia porque ha sido una sensación maravillosa. Hemos recibido una gran ayuda, incluso en nuestra sesión de entrenamiento abierta, no solo del pueblo argelino, sino también de residentes de esta zona. Intentaremos devolverles algo”, indicó.

El entrenador valoró especialmente el impacto emocional que tuvo el apoyo del público desde la llegada del plantel.

“Ver entre 500 y 600 personas esperando fuera del hotel esa primera noche me puso la piel de gallina. Realmente querían celebrar este momento con nuestro equipo”, expresó.

El vínculo entre Petkovic y Scaloni

La previa también tendrá un condimento especial por la historia compartida entre Petkovic y Scaloni. En su etapa como futbolista, el actual entrenador argentino fue dirigido por el técnico nacido en Bosnia y Herzegovina durante su paso por Lazio.

Scaloni recordó ese vínculo con humor en diálogo con TyC Sports. “No me hacía jugar, ahora lo voy a agarrar. No jugaba nunca de verdad, siempre suplente. Lo que pasa es que me tenía ahí al lado para dar instrucciones. Hablábamos mucho de fútbol, incluso tenemos amigos en común en Roma. Fue un gran entrenador en la Lazio, pero me agarró en la etapa final de mi carrera”, comentó el DT argentino.

Petkovic, por su parte, también tuvo palabras elogiosas para su exdirigido y destacó rasgos que ya veía en aquel momento.

“Jugaba poco conmigo, pero ya se veía que era un líder de grupo y un gran motivador. Tenía una fuerza mental tremenda. No me sorprende para nada lo que logró con Argentina porque siempre fue un tipo inteligente, que entendía el juego desde el banco de suplentes”, señaló en una entrevista radial europea.

Argelia busca dar el golpe ante el campeón

Argelia sabe que tendrá enfrente a uno de los grandes candidatos del torneo, pero Petkovic dejó en claro que su equipo no saldrá a especular. El respaldo de los hinchas, el entusiasmo por el debut y la convicción de competir aparecen como los principales motores del combinado africano.

Del otro lado estará Argentina, que inicia la defensa del título conseguido en Qatar y buscará comenzar con el pie derecho una nueva ilusión mundialista.

Con respeto, confianza y una historia compartida entre entrenadores, la previa del debut sumó un condimento especial antes de un duelo clave para el arranque del Grupo J.