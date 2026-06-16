Nico Vázquez celebra su cumpleaños rodeado de amigos y música

Nico Vázquez celebró su 49 cumpleaños con una fiesta sorpresa llena de música y amigos del elenco de Rocky, compartiendo momentos especiales en Instagram.

Hoy 16:24

Nico Vázquez, reconocido actor argentino, celebró su 49 años con una fiesta sorpresa que reunió a su familia, amigos cercanos y gran parte del elenco de Rocky, la obra que protagoniza junto a su pareja, Dai Fernández.

La celebración se caracterizó por una noche llena de música, torta blanca con velas encendidas y una banda en vivo que animó el ambiente. En su cuenta de Instagram, Vázquez compartió un mensaje que reflejó su felicidad: “Cumpleaños sorpresa feliz. Festejando el aquí y ahora y agradeciendo siempre. Me siento muy bendecido de todo el amor que recibo”.

La imagen principal del posteo muestra a Vázquez con los brazos en alto, una sonrisa radiante y la torta frente a él, mientras la banda tocaba en vivo. Este momento capturó la esencia de una noche que, según las fotos, fue un constante festejo.

Dai Fernández, la pareja de Vázquez, fue una de las protagonistas de la noche, apareciendo en varias imágenes donde se les ve compartiendo risas y copas. Días antes, Fernández había expresado su cariño en redes: “Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol Nico Vázquez. Te amo”.

La familia de Vázquez también hizo acto de presencia. En una de las fotos más emotivas, se puede ver a Mirta Mantovani, su madre, abrazando a su hijo, mientras que su hermana Soledad y sus sobrinas complementaron la celebración con alegría.

La lista de amigos y colegas presentes fue extensa. Benjamín Rojas y otros compañeros del elenco de Rocky, como Mercedes Oviedo y Georgina Tirotta, también compartieron momentos divertidos con el cumpleañero. Este ambiente distendido resaltó la cercanía y camaradería dentro del grupo.

Una de las imágenes más significativas fue la que cerró el álbum: Vázquez sentado junto a su padre, Fernando, en un instante de tranquilidad que contrastó con el bullicio de la fiesta, ofreciendo un tono más personal y reflexivo al post.

Los comentarios en la publicación fueron variados, desde mensajes de amigos y colegas como Jean Pierre Noher y Maru Botana, hasta un emotivo saludo de su hermana Soledad, quien destacó su rol como organizador en las celebraciones familiares.