En vivo: Francia va por un debut triunfal ante un Senegal que quiere dar el golpe

|#
|Equipo
|PJ
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|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|3
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
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|1
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|0
|2
|3
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
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|1
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|0
|1
|1
|7
|-6
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|1
|4
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|2
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|2
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|0
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|2
|0
|1
|3
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|1
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|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
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|0
|1
|1
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|1
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
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Les Bleus, vigentes subcampeones del mundo, inician su camino en la Copa del Mundo ante Los Leones de Teranga, que buscarán sorprender en la primera fecha del Grupo I.
Francia y Senegal se enfrentarán este martes desde las 16, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro será televisado por D Sports.
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