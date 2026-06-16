Tragedia en Brasil: los peritos confirmaron las identidades de Gaspi y el cineasta argentino

Los peritos brasileños confirmaron las identidades de las víctimas argentinas mediante huellas dactilares. El cantante estadounidense sigue sin ser identificado debido al estado de los restos.

Hoy 15:23

El dolor y la incertidumbre siguen marcando las horas en Río de Janeiro tras el trágico accidente entre dos helicópteros que dejó seis muertos, entre ellos el reconocido youtuber Gaspi y el cineasta argentino Lucas Vignale. Este lunes, los peritos del Instituto de Medicina Forense (IML) de Brasil lograron identificar a ambos argentinos a través del análisis de sus huellas dactilares.

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Sin embargo, la tragedia todavía no cierra: los expertos no pudieron confirmar la identidad del cuerpo del cantante estadounidense Oliver Tree. Según informaron fuentes oficiales, el estado carbonizado de los restos obliga a realizar estudios más complejos, como la comparación de registros dentales y, si es necesario, pruebas de ADN.

Hasta el momento, Oliver Tree es la única víctima que falta identificar tras el choque de helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de Río.

Por su parte, Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota), productor musical brasilero, ya fue velado y cremado por sus familiares. Lucas era hijo de la abogada Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota y del empresario Antônio Frota, e hijastro del juez Elton Martinez Carvalho Leme.

Qué investiga la policía sobre el accidente de helicópteros en Río

Según informaron fuentes policiales, uno de los helicópteros pertenecía a un abogado amigo de las víctimas. La policía investiga si hubo incumplimiento del plan de vuelo y espera los informes del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos.

En diálogo con los medios locales, el jefe de la Comisaría 42 explicó: “Precisamente para poder verificar si hubo comunicación con la torre de control y si las aeronaves respondían, navegando por sus respectivas aerovías, porque en realidad no las vemos, pero existen aerovías que corresponden a las calles que estas aeronaves deben respetar. Así que, si hay algún tipo de incumplimiento con alguno de los equipos, podría ocurrir un accidente”.

La investigación sigue abierta y las familias esperan respuestas.