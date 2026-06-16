Live Nation tomó el control del Movistar Arena y profundiza su avance en el negocio de los shows en Argentina

La multinacional estadounidense se quedó con la mayoría accionaria del estadio cubierto de Villa Crespo, uno de los recintos más activos de América Latina. El Grupo La Nación continuará como socio minoritario.

Hoy 16:05

La gigante estadounidense Live Nation Entertainment se quedó con la mayoría accionaria del Movistar Arena, el principal estadio cubierto de la Argentina.

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Si bien no trascendió el monto de la transacción, se trata de una operación que profundiza el avance de la multinacional estadounidense sobre los activos más estratégicos del negocio de los espectáculos en el país. Por su parte, el Grupo La Nación, que hasta ahora ejercía el control accionario del recinto, pasará a ser socio minoritario.

El estadio, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, abrió sus puertas en 2019 y se posicionó como uno de los recintos cubiertos con mayor actividad de América Latina. Con capacidad para 15.000 espectadores, es el escenario de más de 250 eventos al año y recibe alrededor de 2,5 millones de asistentes anuales. La compañía informó que el equipo de gestión actual continuará al frente de las operaciones y que el estadio permanecerá disponible para todos los promotores externos.

“El Movistar Arena Buenos Aires es uno de los venues más importantes de América Latina”, afirmó Michael Rapino, presidente y CEO de Live Nation Entertainment, al anunciar la operación. Gabriel Dantur, CEO del estadio, señaló que la inversión “refleja la fortaleza de lo que el equipo construyó en los últimos años” y que el foco estará puesto en mejorar la experiencia para artistas, promotores y espectadores.

Además, este lunes se conoció que la Municipalidad de Rosario adjudicó oficialmente la concesión del Arena del Parque Independencia, uno de los proyectos de infraestructura para espectáculos más importantes de la ciudad santafesina. La concesión quedó en manos de la única oferta presentada durante el proceso: una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Dale Play y la firma rosarina Nervio Music, una sociedad conformada por capitales locales vinculados al sector de entretenimiento y medios de comunicación.

A su vez, Live Nation controla el 51% de DF Entertainment, la productora de Diego Finkelstein, que produce anualmente el festival Lollapalooza Argentina en el Hipódromo de San Isidro y que también organizó los shows en el país de artistas internacionales como Oasis y Coldplay.

El avance de Live Nation sobre la infraestructura argentina no se limita a las arenas. A comienzos de 2026, la empresa cerró junto a DF Entertainment y Dale Play un contrato por 10 años para gestionar los conciertos y los derechos comerciales del estadio Más Monumental, de River Plate, valuado en alrededor de USD 110 millones. A ese acuerdo se suma un contrato de largo plazo para la operación futura del Luna Park, actualmente en proceso de remodelación y con reapertura prevista para 2027.

La operación del Movistar Arena porteño replica un movimiento que Live Nation ya había ejecutado en el Cono Sur: en diciembre de 2025, la empresa tomó el control del Movistar Arena Santiago de Chile, recinto de igual capacidad y con más de 170 espectáculos anuales. Con ambas adquisiciones, la multinacional pasa a controlar dos de las arenas cubiertas más activas de Sudamérica.

La expansión regional de Live Nation también abarca Perú y Colombia. La compañía sumó participaciones mayoritarias en Bizarro Perú y en la colombiana Páramo Presenta, productora del festival Estéreo Picnic, una referencia en la agenda musical latinoamericana. Esas adquisiciones se ejecutaron a través de OCESA, la principal promotora de espectáculos de México, de la que Live Nation elevó su participación al 75% en 2025 mediante una operación valuada en USD 646 millones.

Fundada en 2005 y con sede en Los Ángeles, Live Nation organiza más de 50.000 eventos anuales en cerca de 50 países. En 2010 fusionó sus operaciones con Ticketmaster, la plataforma de venta de entradas con mayor volumen de operaciones del mundo, lo que le permite integrar bajo una misma estructura la producción de espectáculos, la representación artística, la explotación de recintos y la comercialización de entradas.