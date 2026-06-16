Operativos de seguridad en Salta resultan en más de 400 infracciones

Más de 400 infracciones fueron registradas en operativos de seguridad en Salta, abarcando varios barrios de los Distritos de Prevención 1 y 10.

Hoy 16:45

Efectivos de distintas unidades especiales llevaron a cabo durante el fin de semana operativos de Protección Ciudadana en diversos sectores de los Distritos de Prevención 1 y 10 de la Capital salteña.

Los operativos incluyeron patrullajes preventivos, entrevistas vecinales y controles vehiculares y comerciales en barrios como Centro, Ceferino, Villa San Antonio, Solidaridad, Democracia, y La Paz, entre otros lugares estratégicos.

Como resultado de estas acciones, se emitieron más de 1.000 multas y se realizaron 130 detenciones por infracciones relacionadas con alcohol, drogas, desorden en la vía pública y fiestas clandestinas.

En total, 412 personas fueron infraccionadas por violaciones a la Ley Contravencional, que incluye el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y la realización de fiestas clandestinas.

Adicionalmente, se registraron 57 demorados por delitos contra la propiedad y por infracciones a la Ley de Drogas, abarcando varios incidentes relevantes.

Los operativos también permitieron identificar dos códigos rojos, cuyos involucrados fueron puestos a disposición de la Justicia para su correspondiente procesamiento.

Es importante señalar que los Operativos de Protección Ciudadana son planificados por el Centro de Coordinación Operativa, con el objetivo de potenciar la presencia policial en las calles y fortalecer el vínculo con la ciudadanía.