Rotary Autonomía celebra 43 años de compromiso y servicio a la comunidad santiagueña

La institución conmemora un nuevo aniversario reafirmando los valores de solidaridad, cooperación y trabajo comunitario que la distinguen desde su fundación.

Hoy 17:50

El Rotary Club Autonomía celebra su 43° aniversario renovando el compromiso de servicio que ha guiado su accionar desde sus inicios y que lo convirtió en una de las instituciones de referencia en materia de trabajo comunitario en Santiago del Estero.

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A lo largo de estos años, la entidad desarrolló múltiples acciones orientadas a acompañar y fortalecer a distintos sectores de la sociedad, promoviendo proyectos relacionados con la educación, la salud, la formación de líderes jóvenes, la inclusión social y la construcción de valores ciudadanos.

Entre las actividades más recientes se destacan las charlas y talleres realizados en establecimientos educativos, las campañas de concientización sobre salud y prevención, las iniciativas solidarias junto a organizaciones de la comunidad y la participación en programas de intercambio cultural y liderazgo juvenil, destinados a generar nuevas oportunidades de desarrollo personal y social.

Integrado por hombres y mujeres comprometidos con el lema rotario “Dar de Sí Antes de Pensar en Sí”, el Rotary Club Autonomía mantiene un trabajo articulado con escuelas, instituciones públicas, organizaciones sociales y vecinos, impulsando proyectos que buscan dar respuestas concretas a distintas necesidades de la comunidad.

En el marco de este nuevo aniversario, sus integrantes agradecieron el acompañamiento recibido por parte de personas e instituciones que, a lo largo de más de cuatro décadas, colaboraron con cada una de las iniciativas desarrolladas en beneficio de la sociedad santiagueña.

“Somos Rotary Autonomía. Somos gente de acción” es el mensaje que resume el espíritu de una institución que continúa proyectando nuevas acciones y desafíos, con el objetivo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y servicio en toda la provincia.

Con la mirada puesta en el futuro, el Rotary Club Autonomía reafirma su vocación de trabajo y su compromiso con la construcción de una comunidad más solidaria, inclusiva y participativa.