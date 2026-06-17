Clima en Termas de Río Hondo: un miércoles de temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado

El clima en Termas de Río Hondo se presenta despejado en la actualidad, con temperaturas agradables y un pronóstico que anticipa variaciones en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, Termas de Río Hondo disfruta de un clima despejado con una temperatura actual de 12 °C, aunque la sensación térmica es de 7.5 °C debido a la alta humedad del 85%.

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Los termenses pueden esperar un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 11.5 °C de mínima y los 19.8 °C de máxima, lo que sugiere un clima bastante agradable para disfrutar al aire libre.

En los siguientes días, el pronóstico indica que el clima se mantendrá parcialmente nublado el 18 de junio, con mínimas de 13.4 °C y máximas de 18.8 °C, invitando a los termenses a vestirse cómodamente.

Para el 19 de junio, se anticipa un día soleado con temperaturas más cálidas, alcanzando mínimas de 11.5 °C y máximas de 20.7 °C, ideal para actividades al aire libre y disfrutar del sol.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo muestra una temperatura de 12 °C, con una sensación térmica de 7.5 °C y vientos de 3.6 km/h del este. Para hoy, se esperan temperaturas entre 11.5 °C y 19.8 °C, mientras que el pronóstico para los próximos días incluye condiciones similares con algunas variaciones en las temperaturas máximas y mínimas.