La Banda: un Miércoles 17 de junio de 2026 con sol y buen clima a la vista

Los bandeños experimentan un día cubierto, pero el pronóstico para los próximos días es prometedor. Temperaturas agradables y sol para disfrutar al aire libre.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despiertan bajo un cielo cubierto y una temperatura de 12.3 °C, que se siente ligeramente más fría, con una sensación de 11.9 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 94%, lo que genera un ambiente algo fresco en la ciudad.

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Sin embargo, el pronóstico para el resto de la jornada es optimista, ya que se espera un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura máxima alcanzará los 21 °C, lo que permitirá disfrutar de un día más agradable a medida que avance la tarde.

El día de mañana, jueves 18 de junio, el clima será parcialmente nublado, con temperaturas mínimas de 14.4 °C y máximas de 19.6 °C. Esto sugiere un ligero descenso en las temperaturas, pero aún así se mantendrán dentro de un rango cómodo para los bandeños.

El clima del viernes 19 de junio también promete ser favorable, ya que se anticipa un día soleado con temperaturas mínimas de 12.2 °C y máximas de 22 °C. Un clima ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol después de días más nublados.

En resumen, para hoy Miércoles 17 de junio de 2026, se prevé un día cubierto con una temperatura mínima de 11.8 °C y una máxima de 21 °C. Para los próximos días, el clima se mantendrá mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 12.2 °C y los 22 °C, ofreciendo un clima ideal para los bandeños.