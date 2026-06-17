Caso Loan: la fiscalía sostuvo que el niño fue sustraído y detalló el rol que habrían tenido los acusados

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal reafirmó que Loan Danilo Peña no se perdió en el monte. Según la investigación, existió una sustracción seguida de un plan de encubrimiento.

Hoy 18:24

Durante una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el Ministerio Público Fiscal volvió a exponer su principal hipótesis sobre lo ocurrido el 13 de junio de 2024 en Corrientes. Según la acusación, el niño no se perdió de manera accidental, sino que fue sustraído mediante una acción coordinada en la que participaron varias personas de su entorno cercano y que luego derivó en una serie de maniobras destinadas a ocultar lo sucedido.

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Los fiscales sostienen que Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña tuvieron un rol central en el momento previo a la desaparición. De acuerdo con la reconstrucción presentada ante el tribunal, fueron quienes llevaron a Loan junto a otros menores hasta un naranjal ubicado a varios minutos de la vivienda familiar, alejándolo de la supervisión de los adultos y generando las condiciones para concretar la sustracción.

Dentro de ese grupo, la acusación pone especial atención sobre Benítez, quien fue una de las últimas personas en ver al niño. La fiscalía remarcó que sus declaraciones presentan contradicciones y que sus movimientos posteriores, incluidos cambios de ropa y reiteradas comunicaciones telefónicas, constituyen indicios relevantes dentro de la investigación.

En cuanto a Laudelina Peña, los investigadores consideran que tuvo una participación clave no solo en el traslado de los niños hacia el naranjal, sino también en las acciones que permitieron que Loan quedara sin supervisión. Según la acusación, convenció a una de las mujeres presentes para que regresara a la vivienda, dejando a los menores únicamente bajo el control del grupo investigado.

La hipótesis fiscal ubica a Carlos Pérez y María Victoria Caillava en una segunda instancia dentro del mismo hecho. Mientras el resto de los imputados permanecía en la zona del naranjal, el matrimonio se encontraba en la casa de la abuela del niño, Catalina Peña. Sin embargo, los fiscales sostienen que fueron ellos quienes retiraron a Loan del lugar utilizando una camioneta Ford Ranger blanca.

Para respaldar esta teoría, la acusación recordó que en el vehículo fueron detectados rastros aromáticos compatibles con el menor, un elemento que consideran fundamental para sostener que allí se produjo el traslado que permitió sacar al niño de la escena inicial de la desaparición.

La fiscalía también apuntó contra el comisario Walter Maciel, acusado de haber intervenido en el encubrimiento posterior. Según los investigadores, utilizó su posición dentro de la fuerza para entorpecer las primeras actuaciones, desviar líneas de investigación y construir un escenario orientado a reforzar la teoría de un extravío.

Uno de los aspectos centrales de la acusación es la presunta construcción de una escena destinada a simular que el niño se había perdido en el monte. En ese contexto, el hallazgo de uno de los botines de Loan es interpretado por los fiscales como un elemento colocado deliberadamente para sostener esa versión y alejar la atención de una posible sustracción.

Los investigadores también volvieron a mencionar el papel de Laudelina Peña en las horas posteriores a la desaparición. Según expusieron, mantuvo comunicaciones frecuentes con Benítez e impulsó inicialmente la hipótesis de un supuesto accidente protagonizado por la camioneta de Pérez y Caillava, versión que más tarde fue descartada por ella misma. Para la fiscalía, esta situación constituye otro indicio de maniobras destinadas a desviar la investigación.

A ello se suma que los operativos realizados con perros rastreadores nunca lograron establecer una trayectoria clara de desplazamiento del niño, circunstancia que, según los fiscales, refuerza la sospecha de que Loan no se alejó por sus propios medios del lugar donde fue visto por última vez.

En paralelo, la acusación identificó a un segundo grupo de imputados que habría actuado para entorpecer el avance de la causa. Entre ellos se encuentran Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Cañete, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Leonardo Daniel Rubio, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni y Valeria Liliana López.

Según la fiscalía, estas personas habrían retenido a testigos y menores de edad en el hotel "Despertar del Iberá", manipulando declaraciones mediante presiones, engaños y promesas, además de impulsar hipótesis falsas sobre el destino del niño con el objetivo de obstaculizar la investigación.

Con este planteo, el Ministerio Público Fiscal sostiene que la desaparición de Loan Danilo Peña fue el resultado de una acción organizada en dos etapas: una primera vinculada a la sustracción del menor y una segunda orientada a ocultar lo ocurrido mediante distintas maniobras que, según la acusación, buscaron impedir el esclarecimiento del caso.