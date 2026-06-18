Investigan la muerte de un recién nacido en una localidad del departamento Alberdi

Una joven de 24 años aseguró haber dado a luz en su vivienda durante la madrugada. La Justicia ordenó pericias para determinar las causas del fallecimiento del bebé.

Hoy 18:49

La Justicia y la Policía iniciaron una investigación para esclarecer la muerte de un recién nacido ocurrida en una localidad del departamento Alberdi, hecho que salió a la luz durante la jornada de este jueves tras la presentación de una joven madre en un centro de salud.

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Según informaron fuentes vinculadas a la causa, una mujer de 24 años acudió al hospital de tránsito de Santos Lugares en busca de asistencia médica. Durante la atención, manifestó al personal sanitario que cursaba un embarazo avanzado y que había dado a luz en su domicilio durante la madrugada.

De acuerdo con el relato brindado por la joven, el bebé, de sexo masculino, nació con vida, pero falleció pocas horas después del parto. Ante esta situación, los profesionales de la salud activaron los protocolos correspondientes y dieron intervención a la Policía.

Posteriormente, efectivos policiales se trasladaron junto a integrantes del equipo médico hasta la vivienda de la mujer para verificar la información aportada. Al llegar al inmueble, constataron la presencia del recién nacido sin signos vitales.

Tras corroborarse el fallecimiento, las autoridades judiciales fueron notificadas de inmediato y dispusieron una serie de medidas investigativas destinadas a establecer con precisión las causas de la muerte y las circunstancias en que se produjo.