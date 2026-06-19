Brasil se floreó y venció a Haití por el Mundial 2026

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El elenco de Carlo Ancelotti se impuso por 3 a 0 en el Philadelphia Stadium por la segunda fecha y se acomodó en el Grupo C.
Brasil cumplió con su obligación y superó por 3 a 0 a Haití en un partido en el que necesitaba una victoria convincente para recuperar confianza tras el empate frente a Marruecos. Sin desplegar un fútbol brillante, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti hizo pesar la diferencia de jerarquía y sumó tres puntos fundamentales para acercarse a la clasificación.
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La gran figura de la noche fue Matheus Cunha, quien aprovechó las desatenciones defensivas del rival para marcar un doblete. El delantero abrió el marcador tras capitalizar un rebote dentro del área y luego amplió la ventaja con una potente definición luego de una asistencia de Lucas Paquetá. Más tarde, Vinicius Júnior selló el resultado con el tercer tanto de la Verdeamarela.
Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el seleccionado brasileño. A los 40 minutos del primer tiempo, Raphinha debió abandonar el campo por una lesión que preocupa al cuerpo técnico. La posible baja del extremo se suma a la ausencia de Neymar, quien todavía no pudo debutar en el torneo debido a un desgarro en el gemelo derecho.
En el desarrollo del encuentro, Brasil apostó a una presión alta y a la velocidad de sus delanteros para romper la resistencia de un Haití que se defendió con una línea de cinco jugadores. Incluso, el conjunto sudamericano llegó a convertir dos goles más que fueron anulados por posición adelantada antes de que el tanto de Vinicius Júnior liquidara definitivamente el partido.
Con este triunfo, Brasil dio un paso importante rumbo a los 16avos de final del Mundial 2026 y logró descomprimir el ambiente luego de las críticas recibidas en su presentación. Aunque todavía está lejos del brillo que caracterizó históricamente a la Canarinha, el equipo de Carlo Ancelotti sigue construyendo su identidad con resultados que lo mantienen como uno de los candidatos a pelear por el título.