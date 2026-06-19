Brasil se floreó y venció a Haití por el Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
ET Grupo D
Turquía 0
Paraguay 1
20 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo C
Brasil 3
Haití 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Escocia 0
Marruecos 1
FINALIZADO
14:00 Grupo F
Países Bajos -
Suecia -
20 / 06 / 2026
17:00 Grupo E
Alemania -
Costa de Marfil -
20 / 06 / 2026
21:00 Grupo E
Ecuador -
Curazao -
20 / 06 / 2026
20 / 06 / 2026 49' Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Brasil se floreó y venció a Haití por el Mundial 2026

El elenco de Carlo Ancelotti se impuso por 3 a 0 en el Philadelphia Stadium por la segunda fecha y se acomodó en el Grupo C.

19/06/2026

Brasil cumplió con su obligación y superó por 3 a 0 a Haití en un partido en el que necesitaba una victoria convincente para recuperar confianza tras el empate frente a Marruecos. Sin desplegar un fútbol brillante, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti hizo pesar la diferencia de jerarquía y sumó tres puntos fundamentales para acercarse a la clasificación.

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La gran figura de la noche fue Matheus Cunha, quien aprovechó las desatenciones defensivas del rival para marcar un doblete. El delantero abrió el marcador tras capitalizar un rebote dentro del área y luego amplió la ventaja con una potente definición luego de una asistencia de Lucas Paquetá. Más tarde, Vinicius Júnior selló el resultado con el tercer tanto de la Verdeamarela.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el seleccionado brasileño. A los 40 minutos del primer tiempo, Raphinha debió abandonar el campo por una lesión que preocupa al cuerpo técnico. La posible baja del extremo se suma a la ausencia de Neymar, quien todavía no pudo debutar en el torneo debido a un desgarro en el gemelo derecho.

En el desarrollo del encuentro, Brasil apostó a una presión alta y a la velocidad de sus delanteros para romper la resistencia de un Haití que se defendió con una línea de cinco jugadores. Incluso, el conjunto sudamericano llegó a convertir dos goles más que fueron anulados por posición adelantada antes de que el tanto de Vinicius Júnior liquidara definitivamente el partido.

Con este triunfo, Brasil dio un paso importante rumbo a los 16avos de final del Mundial 2026 y logró descomprimir el ambiente luego de las críticas recibidas en su presentación. Aunque todavía está lejos del brillo que caracterizó históricamente a la Canarinha, el equipo de Carlo Ancelotti sigue construyendo su identidad con resultados que lo mantienen como uno de los candidatos a pelear por el título.

TEMAS Mundial 2026
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