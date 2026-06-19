En vivo: la Paraguay de Gustavo Alfaro va por la recuperación ante Turquía

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
ET Grupo D
Turquía 0
Paraguay 1
20 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo C
Brasil 3
Haití 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Escocia 0
Marruecos 1
FINALIZADO
14:00 Grupo F
Países Bajos -
Suecia -
20 / 06 / 2026
17:00 Grupo E
Alemania -
Costa de Marfil -
20 / 06 / 2026
21:00 Grupo E
Ecuador -
Curazao -
20 / 06 / 2026
20 / 06 / 2026 49' Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

En vivo: la Paraguay de Gustavo Alfaro va por la recuperación ante Turquía

Ambos seleccionados llegan golpeados tras perder en el debut y necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final. El encuentro se disputará este sábado desde las 00.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Hoy 00:20
Paraguay festejo

Turquía y Paraguay protagonizarán un duelo decisivo este sábado a partir de las 00.00, cuando se enfrenten por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. Después de comenzar la Copa del Mundo con una derrota, los dos equipos saben que una nueva caída los dejaría al borde de la eliminación.

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