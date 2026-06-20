Conductor detenido tras trágico accidente en Joaquín V. González

La Fiscalía de Anta investiga un accidente fatal ocurrido en Joaquín V. González, donde una joven de 14 años perdió la vida tras ser atropellada por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

Hoy 01:25

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, lidera una investigación sobre un trágico accidente que tuvo lugar el pasado viernes 12 de junio en la intersección de calle Lavalle y 9 de Julio en la ciudad de Joaquín V. González.

En este lamentable suceso, una adolescente de 14 años resultó gravemente herida y fue trasladada en código rojo al hospital San Bernardo, donde estuvo internada hasta su fallecimiento el jueves 18.

El otro menor involucrado, de 15 años, sufrió una fractura de húmero y múltiples escoriaciones, pero se encuentra estable bajo atención médica.

El conductor de la camioneta, un hombre de 45 años, fue arrestado posteriormente al accidente, y se procedió al secuestro del vehículo involucrado en el siniestro.

Este individuo fue imputado el pasado martes como autor de lesiones graves y lesiones gravísimas agravadas en el contexto de un siniestro vial, considerando la fuga y el perjuicio a dos menores de edad.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que el acusado permanezca en detención mientras se llevan a cabo diversas diligencias para esclarecer los hechos.

La fiscal García Pisacic manifestó que, dado el fallecimiento de la menor, se realizará en las próximas horas una audiencia para agravar la imputación contra el conductor de la camioneta que presuntamente embistió a las víctimas.