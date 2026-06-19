Con un gol desde el vestuario, Marruecos le ganó a Escocia y quedó a un paso de la clasificación en el Mundial 2026

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En el Boston Stadium, el elenco de Mohamed Ouahbi se impuso por la mínima por la segunda fecha del Grupo C.
Marruecos dio otro paso importante en su camino dentro del Mundial 2026 al vencer por 1 a 0 a Escocia en Boston. Aunque no mostró su mejor nivel futbolístico, el seleccionado africano aprovechó un comienzo explosivo para quedarse con una victoria que lo deja muy bien posicionado de cara a la última fecha de la fase de grupos.
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El único gol del encuentro llegó cuando todavía no se habían cumplido dos minutos de juego. Saibari recibió una precisa asistencia aérea de Brahim Díaz, atacó el espacio con velocidad y definió con un potente remate para establecer el 1 a 0, en una acción que terminó convirtiéndose en el gol más rápido del torneo hasta el momento.
A partir de esa ventaja temprana, Marruecos generó varias situaciones para ampliar el marcador, especialmente por el sector izquierdo de su ataque, pero falló en la definición y permitió que el partido permaneciera abierto. Escocia, con muchas dificultades para controlar los avances rivales, intentó reaccionar tras modificar su esquema táctico, aunque nunca logró encontrar claridad en los metros finales.
Con este resultado, Marruecos quedó muy cerca de asegurar su boleto a los 16avos de final. Un triunfo en la última jornada frente a Haití le garantizará el pase a la siguiente instancia del campeonato. El equipo africano continúa respaldándose en la calidad de sus individualidades y en el gran momento de jugadores como Saibari y Brahim Díaz, protagonistas de una sociedad ofensiva que empieza a dar resultados.
Por su parte, Escocia volvió a evidenciar sus limitaciones y quedó obligada a buscar una verdadera hazaña en la última fecha. El conjunto británico necesitará un resultado positivo frente a Brasil y dependerá de otros resultados para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación en el Mundial 2026.