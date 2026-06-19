Nico Occhiato reapareció en Luzu TV y habló de la polémica por la noticia falsa sobre el padre de Messi

El conductor de “Nadie dice nada” se refirió al error informativo que generó repercusiones en las redes y defendió el trabajo de su equipo.

Hoy 11:15

Luego del escándalo de la fake news sobre el padre de Lionel Messi que lanzó Florencia Peña en Luzu, el dueño del streaming, Nico Occhiato, habló en su programa Nadie dice nada y apuntó contra algunos medios.

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“Hubo medios que nos quisieron hacer m... Hubo un montón de cosas que se dijeron que eran erróneas. Le saca bastante seriedad cuando el que se jacta en señalar con el dedo a alguien que se equivoca genera más fake news y eso no merece mis respetos”, expuso en el inicio de su ciclo desde Miami.

El presentador aclaró, además, que no se le bajaron las marcas como había trascendido luego del escándalo y que seguirá con la cobertura del Mundial desde los Estados Unidos.

“Uno tiene que tomar decisiones como cabeza de grupo. Tiene un costo. Tiene un montón de privilegios y también costos que uno tiene afrontar”, sostuvo, en relación al levantamiento del programa de Florencia Peña.

Occhiato aseguró que hubo “errores humanos que le pueden pasar a cualquiera”. “Después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que creo pertinentes. Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado y lo más importante es que las personas en cuestión están bien”, enfatizó, en relación a la familia del astro de la Selección argentina.

Luego, el animador dijo que hubo “un error no forzado y sin mala leche”, pero que igual tuvo que “tomar decisiones”. “Hay algo que tenemos nosotros que todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos m... no lo van a tener nunca que es una comunidad que se da cuenta de dónde hablamos. Y cuando uno se equivoca pide disculpas, y es con cero mala leche como lo fue, la comunidad entiende y va a bancar siempre”, lanzó.