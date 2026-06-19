El municipio promueve el emprendedurismo con una “Feria Especial del Día del Padre”

La propuesta se realizará el sábado 20 en avenida Besares y Belgrano, con la participación de alrededor de 70 emprendedores locales que ofrecerán productos pensados para la fecha.

Hoy 12:40

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial a través de la Oficina de Emprendedores realizará una “Feria Especial del Día del Padre” el sábado 20 de 17 a 21 en la intersección de avenidas Besares y Belgrano.

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Desde la Oficina de Emprendedores se indicó que los cupos para esta feria ya se encuentran cubiertos ya que se presentarán alrededor de 70 emprendedores de variados rubros que se sumaron a la consignas de elaborar productos enfocados a agasajar a los padres en su día.

Cabe destacar, que este tipo de propuestas están destinadas a generar oportunidades reales de crecimiento, y acercar el talento de los emprendedores directamente a los vecinos de la ciudad de La Banda.

Estos espacios no solo funcionan como un motor fundamental para el desarrollo productivo local, sino que se transforman en puntos de encuentro comunitario donde se pone en valor el esfuerzo de quienes integran esta red de trabajadores independientes bandeños.

En este sentido, la coordinadora del área Zahen Nabac, indicó que continúa abierta la convocatoria para aquellos artesanos y emprendedores que deseen recibir asesoramiento de manera gratuita sobre el diseño y creación de la identidad de su propia marca con el objetivo de fortalecer la identidad visual y mejorar la presentación de sus negocios.

Para sumarse a esta iniciativa los interesados deben comunicarse al 3854209847 o dirigirse personalmente a las oficinas del área ubicadas en calle Rivadavia N° 438 de lunes a viernes de 8 a 13.