El CAMM Avenida realizó actividades para promover el respeto hacia las personas mayores

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Centro de Atención Médica Municipal N° 7 impulsó acciones de concientización para visibilizar la problemática y fomentar una sociedad más inclusiva.

Hoy 12:43

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 7 del barrio Avenida realizó una serie de acciones para visibilizar esta problemática y promover una sociedad más inclusiva, basada en el respeto y la protección de los derechos de las personas mayores.

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Desde el CAMM N° 7 señalaron que trabajan permanentemente en la promoción del bienestar integral de este sector de la comunidad, impulsando políticas y actividades que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos, su participación activa y su inclusión en la vida social.

“El buen trato no envejece” es uno de los slogans de la campaña que busca generar conciencia sobre la importancia de erradicar cualquier forma de abuso o maltrato hacia las personas mayores, promoviendo valores como el respeto, la escucha y el acompañamiento.

Asimismo, se invita a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa y colaborar en la difusión de un mensaje de empatía y solidaridad, recordando que “Decí NO al abuso y maltrato hacia las personas mayores”.

De esta manera, el centro de salud que depende del municipio de La Banda, reafirma su compromiso de fortalecer la cultura del buen trato y el reconocimiento del valioso aporte que las personas mayores realizan a la sociedad.