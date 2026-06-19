El ITSE firmó un convenio para que sus alumnos realicen prácticas profesionales en el Instituto San Martín de Porres

El acuerdo de cooperación académica permitirá a estudiantes del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero aplicar conocimientos en un entorno real y desarrollar una aplicación informática para el área de Anatomía.
El Instituto Tecnológico de Santiago del Estero y el Instituto San Martín de Porres firmaron un convenio de cooperación académica que permitirá a los alumnos del ITSE realizar prácticas profesionales de vanguardia, donde podrán aplicar sus conocimientos y sumar experiencia para abrirse camino en el mundo laboral.
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Participaron de la rúbrica del acuerdo el director del ITSE, Ing. Mario Benavente, y del secretario académico, Lic. Gastón Segura, junto al rector del ISMP, Mg. Raúl Paz Zanini.
Benavente destacó la importancia de este tipo de acuerdos que, en este caso, hará posible que los estudiantes del Instituto Tecnológico puedan llevarán adelante una práctica profesional, donde podrán diseñar y desarrollar una aplicación informática para el área de Anatomía del Instituto San Martín de Porres.
Según resaltó, esta experiencia real les permitirá, además de aplicar sus conocimientos técnicos en el campo profesional, potenciar sus habilidades en tecnología e innovación y sumar valor clave a su formación antes de egresar, con la premisa de promover “una educación conectada con el futuro y el desarrollo real de los estudiantes”.