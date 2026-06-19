Piden justicia por Agostina Vega: la familia marchó en Córdoba y reclamó avances en la causa

La familia materna de la adolescente asesinada en Córdoba se movilizó este viernes. La abuela de la víctima exigió que “caigan todos los que tienen que caer” y apuntó contra los tres detenidos en la investigación.

Hoy 18:49

La familia materna de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba, se movilizó este viernes en una marcha para reclamar avances en la investigación judicial y exigir justicia por el crimen que conmociona a la comunidad.

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Durante la manifestación, la abuela de la joven, Elizabeth, expresó su profundo dolor y realizó un fuerte pedido a las autoridades judiciales para que el caso avance con rapidez y sin impunidad.

“Que caigan todos los que tienen que caer, que se haga justicia por mi nieta y por todas las que están desaparecidas o asesinadas”, manifestó en diálogo con TN.

En la causa se encuentran detenidos Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, señalados en el expediente como presuntos responsables del hecho. Sobre ellos, la mujer cuestionó su postura en el proceso judicial.

“¿Si son inocentes, por qué no declaran? El fiscal tiene todas las pruebas. Por eso están ahí”, sostuvo.

La abuela de la adolescente aseguró además que la familia cuenta con acompañamiento en este difícil momento, aunque pidió que la causa no sea utilizada con fines ajenos al reclamo de justicia.

“Tenemos el apoyo que necesitamos”, afirmó, y advirtió: “No queremos que se meta la política nacional en esto, que no usen el caso de Agostina para meterse”.

Mientras tanto, la investigación continúa su curso bajo la órbita judicial, en un caso que generó fuerte conmoción y movilización social en la provincia.