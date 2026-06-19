Demoraron a un hombre y recuperaron herramientas robadas en el barrio Menéndez

El procedimiento se realizó en la noche del martes en la zona de Cervantes y Lavalle.

Hoy 19:32

Personal policial logró la demora de un masculino y la recuperación de diversos elementos robados durante un operativo realizado en el barrio Menéndez, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N°15.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 22:45 horas del 17 de junio de 2026, en inmediaciones de calles Cervantes y Lavalle, con intervención de efectivos del Departamento Central de Comunicaciones y colaboración de personal de prevención.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados se encontraban realizando tareas vinculadas a la recuperación de bienes denunciados como sustraídos cuando divisaron a un hombre que circulaba con distintos elementos de dudosa procedencia.

Al intentar identificarlo, el sujeto se dio a la fuga, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros por el personal actuante.

El individuo fue identificado como Rosales, de 26 años. Al ser consultado sobre los elementos que transportaba, no pudo justificar su procedencia.

Entre los bienes secuestrados se encuentran dos palas anchas, una pala de punta, una manguera de aproximadamente 10 metros de color verde, un pico, un hacha, un machete, dos focos fluorescentes, una bomba de agua marca Pluvius de color azul y un reflector marca Trefi.

Posteriormente, tras la verificación en dependencia policial, el sujeto fue señalado en relación a una causa previa por robo de elementos similares, lo que reforzó la investigación en curso.

Todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno, Dra. María Montes, quien dispuso que el masculino quede en calidad de aprehendido, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.