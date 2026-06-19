Demoran a un hombre con pedido de aprehensión y recuperaron elementos robados en el barrio Tabla Redonda

El procedimiento se realizó este jueves por la tarde en calle 2. El acusado fue detenido en la vía pública y se recuperaron un horno eléctrico y dos pares de zapatillas que habían sido sustraídos.

Hoy 19:34

Un operativo policial concretado en horas de la tarde de este jueves permitió la demora de un masculino con pedido de aprehensión vigente y la recuperación de bienes denunciados como sustraídos, en un hecho ocurrido en el barrio Tabla Redonda.

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El procedimiento se registró alrededor de las 13:45 horas del 19 de junio de 2026, en inmediaciones de calle 2 al 877, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N°12, División Seguridad Ciudadana N°4 Zona Oeste.

De acuerdo con fuentes policiales, personal de brigada tomó conocimiento de una causa por hurto que involucraba a Noriega Miguel Alejandro, alias “Turco”, quien contaba con pedido de aprehensión en el marco de una investigación impulsada por la fiscalía interviniente.

En el domicilio señalado, los efectivos se entrevistaron con la madre del acusado, quien informó que su hijo había regresado el día anterior con elementos que no serían de su propiedad. Entre ellos se encontraba un horno eléctrico marca Ultracomb en su caja y dos pares de zapatillas, presuntamente sustraídos del domicilio de una mujer identificada como Sequeira Mónica.

Ante esta situación, la mujer hizo entrega voluntaria de los bienes, los cuales fueron secuestrados bajo las correspondientes actas.

Posteriormente, cuando el personal policial se retiraba del lugar, divisó al sospechoso circulando por la zona, procediendo a su demora inmediata en la vía pública, sin que opusiera resistencia.

Tanto el individuo como los elementos recuperados fueron trasladados a sede policial, en presencia de un testigo hábil, quedando todo a disposición de la Justicia.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, Dr. Hugo Herrera, quien dispuso la restitución de los bienes a su propietaria y la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición de la causa.