La capilla San Luis Gonzaga celebra su festividad patronal con misa, procesión y un festival artístico

La celebración incluye misa, procesión y una variada grilla artística. La fecha fue adelantada por coincidir el 21 de junio con el Día del Padre.

Hoy 19:08

La comunidad de la Capilla San Luis Gonzaga se prepara para vivir su festividad patronal, en honor al patrono mundial de los jóvenes y estudiantes, con una jornada que combinará actividades religiosas, culturales y artísticas en el barrio.

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En el marco del mes patronal, días previos se desarrolló un cronograma de celebraciones que incluyó la visita del Coro Estable de la Provincia, dirigido por el profesor Roberto Peralta, que interpretó piezas de la tradicional Misa Criolla, generando un momento de gran participación comunitaria.

Asimismo, se llevó adelante el triduo en honor al santo patrono. El primer día contó con la participación del Ministerio de Música San Miguel Arcángel de la Parroquia Santísimo Sacramento; el segundo con el acompañamiento del coro de la Capilla Santa Rosa de Lima; y el cierre estuvo a cargo del Ministerio de Música de la Parroquia Virgen de La Piedad.

La festividad central se celebrará este viernes 20 de junio a las 19 horas, con la Santa Misa presidida por el hermano Paul. Luego se realizará la tradicional procesión por las calles del barrio, como antesala del cierre artístico.

El festival contará con la participación del Coro Estable de Jóvenes del CCB, Nora Levy, la banda de rock Mala Influencia Rock —con repertorio de los años 70, 80 y 90—, el Ballet Folclórico La Donosa y la artista Fiorella Albornoz, entre otros números previstos.

Además, se destacó la presencia de Macarena Gerez, representante de la Unión Federal de Familiares de Héroes Caídos de Malvinas, sede Santiago del Estero, quien acompañará la celebración.

Desde la organización se aclaró que la festividad de San Luis Gonzaga se conmemora cada 21 de junio, pero este año fue adelantada debido a que la fecha coincide con el Día del Padre.

La jornada busca reunir a la comunidad en un espacio de fe, encuentro y celebración, en honor a San Luis Gonzaga, joven jesuita nacido en Italia en 1568, reconocido por su entrega al servicio de los enfermos y considerado patrono de la juventud por la Iglesia Católica.