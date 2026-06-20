Túnez y Japón jugarán el partido número 1000 en la historia de los Mundiales

El encuentro se disputará desde la 1 en el Estadio Monterrey, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El árbitro István Kovács y toda la terna arbitral lucirán un parche especial por la ocasión.

Hoy 00:03

Túnez y Japón protagonizarán un partido histórico en el Mundial 2026. El duelo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo F, será el encuentro número 1000 en la historia de la Copa del Mundo.

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El partido se jugará desde la 01.00, en el Estadio Monterrey, y será televisado por DSports. La terna arbitral, encabezada por el rumano István Kovács, utilizará un parche especial en sus uniformes para conmemorar el hito.

El cruce también será clave en lo deportivo para una zona que comparten con Países Bajos y Suecia. Túnez llega obligado a reaccionar después de una dura caída en el debut, mientras que Japón buscará sumar de a tres para acercarse a la clasificación a los 16avos de final.

Túnez necesita levantarse tras la goleada

El seleccionado africano viene de sufrir una dura derrota por 5-1 ante Suecia en la primera fecha. Ese resultado provocó la salida de Sabri Lamouchi y la llegada de Hervé Renard como nuevo entrenador.

Las Águilas de Cartago buscarán dar un volantazo en su campaña mundialista y necesitan una victoria para seguir con chances concretas de avanzar de ronda.

Renard tendrá el desafío de recomponer anímica y futbolísticamente a un equipo golpeado, que no tiene margen de error en esta segunda presentación.

Japón quiere confirmar lo hecho ante Países Bajos

Del otro lado estará Japón, que llega con mejores sensaciones tras igualar 2-2 ante Países Bajos en su debut. Los Samuráis Azules volvieron a plantarle cara a un rival de elite y consiguieron un punto valioso en el arranque del grupo.

Ahora, el equipo dirigido por Hajime Moriyasu buscará transformar ese buen inicio en una victoria que lo deje bien perfilado para la clasificación.

Ante un rival que llega golpeado, Japón intentará imponer su intensidad, su orden táctico y su velocidad en ataque para dar un paso importante en la zona.

El posible once de Túnez

Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Amine Ben Hamida, Ali Abdi; Rani Khedira, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri; Elias Saad y Anis Ben Slimane.DT: Hervé Renard.

El posible once de Japón

Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda y Ayase Ueda.

DT: Hajime Moriyasu.

Túnez vs. Japón: hora, TV y datos del partido

Hora: 01.00

TV: DSports

Árbitro: István Kovács

Estadio: Monterrey

Competencia: Mundial 2026

Fecha: 2 del Grupo F

Además de los puntos en juego, el partido quedará marcado por su valor simbólico: será el número 1000 en la historia de los Mundiales, una cifra que convierte al cruce entre Túnez y Japón en una cita especial dentro de la Copa del Mundo.