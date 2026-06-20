Oscar Zago: “El 99% de los argentinos cree que Adorni es un mentiroso”

El diputado del MID cuestionó la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y calificó al Gobierno de Javier Milei de “caprichoso” por mantenerlo en el cargo.

Hoy 10:12

El diputado nacional del MID, Oscar Zago, cuestionó con dureza la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y consideró que el Gobierno de Javier Milei actúa de manera “caprichosa” al mantenerlo en el cargo.

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En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el legislador afirmó que la mayoría de la sociedad desconfiaría de la palabra de Adorni y defendió la interpelación impulsada por la oposición en el Congreso.

Según Zago, “el tipo nos mintió en la cara. No lo dice la oposición en el Congreso, lo dice el 99% de los argentinos. Ahora, si vas a seguir insistiendo con que es un buen tipo y que no es mentiroso, ya me parece que son más caprichosos que nenes de dos años”.

El diputado calificó al Gobierno de Milei de “caprichoso” por sostener a un funcionario cuya credibilidad estaría comprometida ante la sociedad.

El legislador anticipó que su bloque dará quórum para la sesión de interpelación prevista para el próximo martes y apoyará los pedidos de informe y los planteos de interpelación en el Congreso.

Zago remarcó que la moción de censura, contemplada en la Constitución Nacional, es un mecanismo legítimo para evaluar la permanencia de un funcionario cuestionado. “No es algo raro que inventó la oposición. Si cometiste una infracción, no podés tener excusas ni decir que queremos dar un golpe. Al tipo que tenés cuestionado, sacalo y se acabó la discusión”, expresó.

El diputado describió el estado actual de opinión pública respecto de Adorni: “La sociedad ya lo sabe. Le preguntás a un nene de 4 años o a alguien de 80 y te dice que es un mentiroso. Lo que discute la gente es que nos mintió mal; mintió ante la prensa y se sentó en el Congreso a mentirnos. Cometió diez irregularidades y de las diez se olvidó totalmente. Eso lo hace un mentiroso serial”.

Zago también criticó la estrategia del Gobierno, que según él busca ganar tiempo: “Primero están ganando tiempo, no deben tener una decisión tomada definitivamente. En el día a día, la Justicia avanza y complica cada vez más a la familia. Podrán evitar el quórum en la sesión del martes, pero de la sesión del Senado del jueves no van a poder escaparse”.

Por último, el legislador repasó la situación política de su bloque y la relación con otros sectores: “El MID empezó siendo parte importante de La Libertad Avanza. Después hubo desencuentros y diferencias. Hoy estamos trabajando con distintos sectores: radicales, Juntos por el Cambio, peronistas, desarrollistas, de derecha y de izquierda. La política en Argentina es muy dinámica y nosotros dialogamos con todos porque queremos el bienestar de los argentinos”.