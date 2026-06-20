Alarma en Brasil: hackearon el sistema de alertas de Defensa Civil

El sistema debió ser desactivado como consecuencia del pirateo informático. "El mensaje contenía la palabra 'misantropia', que significa odio a la humanidad", reveló Defensa Civil en un comunicado.

Hoy 10:21

Defensa Civil de Brasil anunció este sábado que el sistema de alertas fue desactivado tras "sufrir una intrusión" que disparó falsos mensajes en distintas regiones del país, en lo que se investiga como un "probable" ataque hacker.

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El mensaje disparado fue del tipo Alerta Extremo, una categoría reservada para situaciones de riesgo inminente para la vida como inundaciones, terremotos o tormentas severas.

El mensaje, sin embargo, no tenía ningún tipo de formato perteneciente al protocolo de emergencia y contenía apenas la palabra 'misantropia' (o 'misantropí4' en algunos teléfonos), que significa odio a la humanidad. Probablemente se trata de un ataque hacker", dijo la plataforma en una nota.

El Ministerio de Integración Nacional (MIDR) informó este sábado que pidió a la Policía Federal que investigue qué ocurrió detrás de esta intrusión en los sistemas y que avance con los recaudos necesarios para que no se vuelva a ejecutar un ataque similar.

El ataque hizo llegar mensajes de alerta en las regiones de San Pablo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul y el Distrito Federal (Brasilia). Todos esos Estados debieron salir a aclarar a sus poblaciones que no existían motivos de que justifiquen una crisis.