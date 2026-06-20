Mitre visita a Almirante Brown con la necesidad de cortar su mala racha

El Aurinegro se presenta en Buenos Aires por la cuarta fecha pendiente de la Zona A, con el objetivo de volver a sumar después de tres derrotas consecutivas en la Primera Nacional.

Hoy 07:03

Mitre afrontará un nuevo compromiso clave en la Primera Nacional. El conjunto santiagueño visitará a Almirante Brown en el marco de la cuarta fecha pendiente de la Zona A, en un partido importante para intentar revertir su presente en la competencia.

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El encuentro contará con el arbitraje de Juan Cruz Robledo, quien estará acompañado por Gerardo Lencina y Mariana De Almeida como asistentes. En tanto, Gonzalo Creimermann cumplirá funciones como cuarto árbitro.

El Aurinegro llega a este partido en un momento complicado. Viene de caer por 3-0 ante Los Andes como local por la fecha 18 y acumula tres derrotas consecutivas en el campeonato, una racha que lo obliga a reaccionar cuanto antes.

Actualmente, Mitre se ubica en la 14ª posición de la tabla con 17 unidades, por lo que necesita sumar para recuperar confianza y empezar a escalar posiciones en la zona.

Del otro lado estará Almirante Brown, que llega con otro ánimo después de vencer a Godoy Cruz. La Fragata buscará volver a festejar ante su gente para mantenerse en zona de Reducido y sostener su buen presente en el torneo.

Mitre buscará cortar la racha negativa y volver a meterse en la pelea por mejorar su ubicación en la Primera Nacional.