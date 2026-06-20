Bélgica e Irán se ven las caras por una victoria clave en un Grupo G que está al rojo vivo

Se miden este domingo desde las 16 en el Los Ángeles Stadium, por la segunda fecha del Mundial 2026. Todos los equipos de la zona llegan con un punto.

Hoy 04:55

Bélgica e Irán se enfrentarán este domingo desde las 16, en el Los Ángeles Stadium, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán una victoria clave para empezar a encaminar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

La zona llega completamente abierta, ya que todos sus integrantes suman un punto tras la primera jornada. Por eso, los resultados de esta segunda fecha serán determinantes para empezar a marcar el rumbo de los equipos hacia la próxima instancia.

Bélgica necesita ganar y, sobre todo, dejar una mejor imagen después de un debut con muchas dudas. El equipo dirigido por Rudi García, repleto de figuras, rescató un agónico empate ante Egipto gracias a un gol de Romelu Lukaku, en la primera intervención clara que tuvo el delantero.

El conjunto europeo sabe que no puede volver a fallar si pretende asumir el protagonismo del grupo. Con nombres de jerarquía como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Lukaku, buscará imponer condiciones ante un rival que llega con confianza.

Del otro lado estará Irán, que se ilusiona con avanzar de ronda después de protagonizar uno de los partidos más atractivos de la primera fecha: el empate 2-2 ante Nueva Zelanda.

El seleccionado asiático, que tiene su búnker en Tijuana por disposición de las autoridades estadounidenses, está en condiciones de repetir el equipo para este segundo compromiso mundialista.

La probable formación de Bélgica

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni de Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku.

DT: Rudi García.

El posible once de Irán

Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun y Mehdi Taremi.

DT: Amir Ghalenoei.

Bélgica vs. Irán: hora, TV y datos del partido

Hora: 16.00

TV: DirecTV

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Los Ángeles Stadium

Competencia: Mundial 2026

Fecha: 2 del Grupo G

Con Bélgica obligada a demostrar su peso como candidata e Irán motivado por su buen estreno, el cruce en Los Ángeles aparece como un duelo clave en una zona que todavía no tiene dueños.