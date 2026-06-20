La Uruguay de Bielsa busca su primera alegría en el Mundial ante el sorprendente Cabo Verde

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La Celeste enfrentará este domingo desde las 19 al elenco africano por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
Uruguay y Cabo Verde se medirán este domingo desde las 19, en el Miami Stadium, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un triunfo clave para acercarse a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.
El equipo dirigido por Marcelo Bielsa viene de empatar 1-1 ante Arabia Saudita en su debut y necesita una victoria para mantener firmes sus aspiraciones de clasificación. La Celeste llega con la obligación de sumar de a tres ante un rival que ya demostró que puede competir en la zona.
Para este compromiso, Ronald Araújo no estará disponible. El defensor arrastra una lesión muscular y, aunque evolucionó favorablemente en los últimos días, no llegará en condiciones para el duelo frente al conjunto africano.
Del otro lado aparece Cabo Verde, una de las sorpresas del inicio del Mundial. El seleccionado africano igualó en su estreno ante España y sumó un punto valioso frente a uno de los candidatos del grupo.
Pese a su planteo defensivo en el debut, Cabo Verde mostró una idea clara de juego y contó con actuaciones destacadas de Vozinha, su arquero, y de Diney Borges, marcador central por izquierda. Ahora intentará volver a dar el golpe ante otro rival de peso.
Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.
Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral y Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista.
Hora: 19.00
TV: Canal 7 de Santiago del Estero
Árbitro: Espen Eskås
Estadio: Miami Stadium
Competencia: Mundial 2026
Fecha: 2 del Grupo H
Con Uruguay urgido por conseguir su primera victoria y Cabo Verde motivado tras sorprender a España, el duelo en Miami será clave para empezar a definir el panorama del Grupo H.