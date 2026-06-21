Despliegue de fuerzas federales en Cayastacito tras hallazgo de avioneta

Fuerzas federales han llevado a cabo un operativo de seguridad en Cayastacito tras el descubrimiento de una avioneta abandonada, lo que ha activado una investigación judicial exhaustiva.

Hoy 04:12

Este sábado por la tarde, en Cayastacito, ubicado en el departamento San Justo, se llevó a cabo un significativo operativo de seguridad por parte de investigadores federales de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La operación fue desencadenada por el hallazgo de una avioneta abandonada en una zona rural, cercana al cruce de las rutas provinciales 62 y 82S. Este evento ha suscitado una serie de investigaciones judiciales que se desarrollan bajo estricta reserva.

Al momento de la llegada de los investigadores, la aeronave se encontraba vacía, y no se reportaron personas en las proximidades, lo que ha generado interrogantes sobre las circunstancias que rodean el hallazgo.

El juez federal Walter Rodríguez, quien recientemente asumió su cargo, ha ordenado un allanamiento en el terreno donde fue encontrada la avioneta, así como peritajes exhaustivos para recolectar evidencias utilizando tecnología avanzada.

En la inspección inicial no se detectaron elementos de interés a simple vista dentro de la aeronave. Sin embargo, se han implementado peritajes más profundos utilizando escáneres y otros recursos técnicos para identificar posibles restos que sean relevantes para la investigación.

Uno de los objetivos principales de la investigación es determinar si la avioneta está relacionada con alguna actividad ilícita, así como reconstruir su procedencia y recorrido. Además, se investiga la posible salida de al menos dos vehículos de la zona en el momento del hallazgo.

La Fiscalía Federal de Santa Fe ha sido notificada y ha ordenado la realización de peritajes adicionales y medidas complementarias para avanzar en la investigación. Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente detalles sobre la matrícula de la aeronave ni sobre la hipótesis principal que guía la indagación.