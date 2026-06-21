Francia quiere confirmar su buen arranque y candidatura en el Mundial ante Irak

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El subcampeón mundial viene de vencer a Senegal en el debut y busca dar otro paso en el Grupo I.
Francia e Irak se enfrentarán este lunes desde las 18.00 en el Philadelphia Stadium, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps buscará una nueva victoria para seguir firme como uno de los grandes candidatos al título.
Les Bleus llegan a este compromiso después de ganarle 3 a 1 a Senegal en su presentación. Pese a un primer tiempo regular y con poco brillo, el seleccionado francés encontró espacios en el complemento y aprovechó la jerarquía de sus atacantes para marcar diferencias.
La gran figura del debut fue Kylian Mbappé, quien convirtió dos goles y volvió a demostrar su peso determinante en los partidos importantes. Con ese impulso, Francia intentará encaminar su clasificación ante un rival que llega obligado.
Irak, por su parte, necesita dar la sorpresa para mantener chances reales de avanzar de fase. En su estreno mundialista, los Leones de la Mesopotamia fueron superados ampliamente por Noruega, que se impuso 4 a 1 con una actuación estelar de Erling Haaland.
El conjunto dirigido por Graham Arnold deberá mejorar en defensa y sostener la concentración durante todo el partido si quiere competir ante una Francia que cuenta con nombres de enorme jerarquía en todas sus líneas.
Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al Ammari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.
Hora: 18.00
TV: D Sports
Árbitro: Drew Fisher
VAR: Stephane De Almeida
Estadio: Philadelphia Stadium
Competencia: segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026
Con realidades opuestas tras el debut, Francia buscará ratificar su favoritismo e Irak intentará protagonizar una de las grandes sorpresas de la jornada mundialista.