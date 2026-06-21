Francia quiere confirmar su buen arranque y candidatura en el Mundial ante Irak

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Egipto 3
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Uruguay 2
Cabo Verde 2
FINALIZADO
14:00 Grupo J
Argentina -
Austria -
22 / 06 / 2026
18:00 Grupo I
Francia -
Irak -
22 / 06 / 2026
21:00 Grupo I
Noruega -
Senegal -
22 / 06 / 2026
00:00 Grupo J
Jordania -
Argelia -
23 / 06 / 2026
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Francia quiere confirmar su buen arranque y candidatura en el Mundial ante Irak

El subcampeón mundial viene de vencer a Senegal en el debut y busca dar otro paso en el Grupo I.

Hoy 06:00

Francia e Irak se enfrentarán este lunes desde las 18.00 en el Philadelphia Stadium, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps buscará una nueva victoria para seguir firme como uno de los grandes candidatos al título.

Les Bleus llegan a este compromiso después de ganarle 3 a 1 a Senegal en su presentación. Pese a un primer tiempo regular y con poco brillo, el seleccionado francés encontró espacios en el complemento y aprovechó la jerarquía de sus atacantes para marcar diferencias.

La gran figura del debut fue Kylian Mbappé, quien convirtió dos goles y volvió a demostrar su peso determinante en los partidos importantes. Con ese impulso, Francia intentará encaminar su clasificación ante un rival que llega obligado.

Irak, por su parte, necesita dar la sorpresa para mantener chances reales de avanzar de fase. En su estreno mundialista, los Leones de la Mesopotamia fueron superados ampliamente por Noruega, que se impuso 4 a 1 con una actuación estelar de Erling Haaland.

El conjunto dirigido por Graham Arnold deberá mejorar en defensa y sostener la concentración durante todo el partido si quiere competir ante una Francia que cuenta con nombres de enorme jerarquía en todas sus líneas.

La probable formación de Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

El posible once de Irak

Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al Ammari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Francia vs. Irak: hora, TV y datos del partido

Hora: 18.00
TV: D Sports
Árbitro: Drew Fisher
VAR: Stephane De Almeida
Estadio: Philadelphia Stadium
Competencia: segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026

Con realidades opuestas tras el debut, Francia buscará ratificar su favoritismo e Irak intentará protagonizar una de las grandes sorpresas de la jornada mundialista.

TEMAS Francia Irak Mundial 2026
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