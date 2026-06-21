Noruega y Senegal prometen un duelo clave en el Mundial 2026

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Los Vikingos Rojos llegan como líderes del Grupo I tras golear a Irak en el debut, mientras que los Leones de Teranga necesitan recuperarse luego de la caída ante Francia.
Noruega y Senegal se enfrentarán este lunes desde las 21 en el New York / New Jersey Stadium, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro aparece como uno de los más atractivos de la jornada, con dos selecciones que llegan con realidades diferentes y mucho en juego.
Los Vikingos Rojos comenzaron el torneo con una actuación contundente: golearon a Irak y se posicionaron como líderes de la zona, por encima de Francia, gracias a la cantidad de goles marcados.
En ese debut, Erling Haaland volvió a ser determinante y convirtió por duplicado. También marcaron Leo Östigard y Kristian Thorstvedt, en una presentación que confirmó las expectativas que había alrededor del seleccionado noruego.
Noruega cerrará la fase de grupos ante Francia, en un duelo que podría ser decisivo para definir el primer puesto. Ese detalle toma mayor relevancia por el desempate olímpico, criterio en el que se prioriza el resultado del enfrentamiento directo entre los equipos igualados.
Senegal, por su parte, llega con la necesidad de recuperarse tras caer 3 a 1 ante Francia en el debut disputado en el MetLife Stadium. El conjunto africano no pudo sostener el ritmo ante la jerarquía francesa y ahora sabe que necesita sumar para acomodarse en un grupo muy competitivo.
Liderado por Sadio Mané, el equipo senegalés buscará dar un golpe ante una Noruega que llega con confianza plena y con un ataque de alto poder ofensivo.
Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.
Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
Hora: 21.00
TV: TyC Sports
Árbitro: Wilton Sampaio
Estadio: New York / New Jersey Stadium
Competencia: segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026
Con Noruega buscando confirmar su gran arranque y Senegal obligado a reaccionar, el partido promete intensidad, figuras de primer nivel y un resultado clave para el futuro del Grupo I.