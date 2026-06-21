Atlético festejó en Forres ante Independiente de Beltrán y se metió en la siguiente ronda del Anual

En el marco de la fecha 10 del fútbol local, fue victoria por 1 a 0.

21/06/2026

Atlético Forres cumplió con su objetivo y selló su boleto a los cuartos de final del Torneo Anual 2026 al imponerse por 1 a 0 sobre Independiente de Beltrán en un duelo correspondiente a la 10.ª y última fecha de la Zona Robles.

En un partido parejo y muy disputado, el dueño de casa encontró la diferencia gracias a Marcos Carol, quien convirtió el único gol de la tarde y le dio una victoria decisiva a su equipo.

Con este triunfo, el conjunto de Forres alcanzó los 17 puntos y se transformó en el primer clasificado a los cuartos de final del certamen organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol. En cambio, Independiente de Beltrán, que llegaba con aspiraciones de avanzar, quedó eliminado al finalizar con 13 unidades.

En Reserva, Independiente de Beltrán goleó por 4 a 1 a Atlético Forres.

Los resultados del viernes

Banfield 0-5 Sarmiento

Central Argentino 2-1 Instituto Santiago

Los partidos para hoy

Atlético Forres 1-0 Independiente de Beltrán

Independiente de Fernández 1-0 Sportivo Fernández (Suspendido)

Defensores de Forres 4-1 Unión de Beltrán

Villa Unión 2-0 Agua y Energía

Estudiantes 0-1 Yanda

Comercio 2-2 Central Córdoba

El cierre de la fecha

Miércoles 24 de junio

Unión Santiago vs. Güemes

Cancha: Unión Santiago

Primera: 15.00 | Reserva: 17.00