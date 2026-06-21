Defensores se quedó con el triunfo ante Unión de Beltrán

En el marco de la fecha 10, el elenco de Matías Gerez se impuso por 4 a 1 por el Anual de la Liga Santiagueña.
Defensores de Forres tuvo un cierre positivo en el Torneo Anual 2026 al imponerse con autoridad por 4 a 1 sobre Unión de Beltrán en un partido correspondiente a la última jornada de la Zona Robles. Sin chances de clasificación para ninguno de los dos equipos, el local aprovechó la oportunidad para despedirse del certamen con una goleada ante su gente.
Gracias a este resultado, Defensores de Forres alcanzó su tercera victoria en el campeonato y finalizó su participación con 11 puntos, ubicándose en el quinto puesto de la Zona Robles y dejando una buena imagen en su despedida.
Por el lado de Unión de Beltrán, la derrota significó el cierre de una campaña complicada. El equipo sumó su sexta caída en el torneo y concluyó en el sexto y último lugar de la tabla con apenas 6 unidades, poniendo fin a su participación en el certamen organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol.
Banfield 0-5 Sarmiento
Central Argentino 2-1 Instituto Santiago
Atlético Forres 1-0 Independiente de Beltrán
Independiente de Fernández 1-0 Sportivo Fernández (Suspendido)
Defensores de Forres 4-1 Unión de Beltrán
Villa Unión 2-0 Agua y Energía
Estudiantes 0-1 Yanda
Comercio 2-2 Central Córdoba
Miércoles 24 de junio
Unión Santiago vs. Güemes
Cancha: Unión Santiago
Primera: 15.00 | Reserva: 17.00