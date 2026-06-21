Defensores se quedó con el triunfo ante Unión de Beltrán

En el marco de la fecha 10, el elenco de Matías Gerez se impuso por 4 a 1 por el Anual de la Liga Santiagueña.

21/06/2026

Defensores de Forres tuvo un cierre positivo en el Torneo Anual 2026 al imponerse con autoridad por 4 a 1 sobre Unión de Beltrán en un partido correspondiente a la última jornada de la Zona Robles. Sin chances de clasificación para ninguno de los dos equipos, el local aprovechó la oportunidad para despedirse del certamen con una goleada ante su gente.

Gracias a este resultado, Defensores de Forres alcanzó su tercera victoria en el campeonato y finalizó su participación con 11 puntos, ubicándose en el quinto puesto de la Zona Robles y dejando una buena imagen en su despedida.

Por el lado de Unión de Beltrán, la derrota significó el cierre de una campaña complicada. El equipo sumó su sexta caída en el torneo y concluyó en el sexto y último lugar de la tabla con apenas 6 unidades, poniendo fin a su participación en el certamen organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol.

Los resultados del viernes

Banfield 0-5 Sarmiento

Central Argentino 2-1 Instituto Santiago

Los partidos para hoy

Atlético Forres 1-0 Independiente de Beltrán

Independiente de Fernández 1-0 Sportivo Fernández (Suspendido)

Defensores de Forres 4-1 Unión de Beltrán

Villa Unión 2-0 Agua y Energía

Estudiantes 0-1 Yanda

Comercio 2-2 Central Córdoba

El cierre de la fecha

Miércoles 24 de junio

Unión Santiago vs. Güemes

Cancha: Unión Santiago

Primera: 15.00 | Reserva: 17.00