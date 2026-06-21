La AFAB celebra 15 años impulsando el básquet amateur en Santiago del Estero

La Asociación Femenina Amateur de Básquet (AFAB) cumple un nuevo aniversario de vida consolidándose como una de las organizaciones deportivas más importantes del ámbito amateur. Con distintas categorías y una fuerte participación familiar, sigue promoviendo el crecimiento del básquet en la provincia.

Hoy 20:00

La Asociación Femenina Amateur de Básquet (AFAB) festeja sus 15 años de trayectoria, marcando un camino de crecimiento sostenido gracias al trabajo de Iván Castillo y Ezequiel Nievas, fundadores y principales impulsores de una entidad que hoy les brinda a cientos de personas la posibilidad de disfrutar del básquet y competir en un ambiente de compañerismo y pasión por el deporte.

A lo largo de estos años, la organización amplió su estructura y actualmente cuenta con competencias en las categorías Promoción, Superliga de Primera, Miniliga Femenina y Cadetes 2026, ofreciendo espacios para jugadoras de diferentes edades y niveles. La propuesta se convirtió en un punto de encuentro para madres, hijas e incluso familias enteras que comparten la cancha representando a sus equipos.

El espíritu amateur y el sentido de pertenencia son dos de los grandes pilares de la AFAB, que fomenta no solo la competencia sino también la integración social y el desarrollo de vínculos a través del deporte. Esa combinación permitió que la institución se consolidara como una referencia dentro del básquet santiagueño.

Además, el crecimiento de la liga se ve reflejado en la difusión que reciben sus torneos mediante las transmisiones televisivas de Canal 14 de TIC, una iniciativa que acerca cada jornada a un público más amplio y fortalece la visibilidad de los equipos y protagonistas que forman parte de esta historia. A 15 años de su creación, la AFAB continúa apostando por el desarrollo del básquet amateur y por un modelo que une deporte, familia y comunidad.