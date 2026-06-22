Argelia se lo dio vuelta a Jordania y Argentina se queda con el grupo

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 8º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argelia 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo I
Noruega 3
Senegal 2
FINALIZADO
14:00 Grupo K
Portugal -
Uzbekistán -
23 / 06 / 2026
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Ghana -
23 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Panamá -
Croacia -
23 / 06 / 2026
23:00 Grupo K
Colombia -
RD Congo -
23 / 06 / 2026
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Argelia se lo dio vuelta a Jordania y Argentina se queda con el grupo

Argelia le gana por 2-1 a Jordania en el cierre de la fecha 2 del Grupo J, que con este resultado queda en manos de la Selección Argentina.

22/06/2026

 
TEMAS Argelia Jordania Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Queremos saber qué pasó”: la familia de Julián Carrizo reclama respuestas tras su muerte
  2. 2. Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en la zona sur de la Capital
  3. 3. Polémica en Gran Hermano: comentario de Leandro Nigro sobre Messi generó repudio y pedidos de expulsión
  4. 4. La confianza en el gobierno de Javier Milei aumentó en junio y registró su primer repunte de 2026
  5. 5. Multitudinario lanzamiento de Domingo “Mingo” Gatella en Termas de Río Hondo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT