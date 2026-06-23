Incautación de más de 200 kilos de coca en Taco Pozo

Efectivos de la División Operaciones Drogas Interior han incautado un significativo cargamento de hojas de coca en Taco Pozo durante un control de rutina en la Ruta Nacional N°16.

Hoy 03:21

Un importante operativo policial se llevó a cabo este domingo en Taco Pozo, donde efectivos de la División Operaciones Drogas Interior lograron incautar un millonario cargamento de hojas de coca. Este hallazgo se produjo durante un control de prevención de rutina en la Ruta Nacional N°16.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas, cuando el personal policial interceptó dos colectivos de turismo que provenían de la localidad de Aguas Blancas, frontera con Bolivia, y se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires.

Ante la sospecha de actividades ilegales, ambos vehículos fueron escoltados hasta la ex terminal de ómnibus de Taco Pozo, donde se realizó una inspección exhaustiva de las bodegas y encomiendas de carga.

Durante la requisa pormenorizada de uno de los colectivos, los agentes antinarcóticos detectaron anomalías y bultos sospechosos camuflados entre las pertenencias de los pasajeros.

En total, se encontraron 15 bultos envueltos en nylon que contenían más de 200 kilogramos de hojas de coca en estado natural, lo que representa un cargamento ilegal significativo.

Tras el hallazgo, la Dirección General de Aduanas fue notificada, realizando un informe de aforo que valoró el cargamento en aproximadamente $14.000.000 (catorce millones de pesos).

Las actuaciones judiciales fueron dirigidas por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien ordenó el secuestro inmediato de la sustancia vegetal por “Supuesta Infracción al Código Aduanero” (Ley 22.415). No se registraron detenciones durante el operativo.