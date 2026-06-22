La inesperada reflexión de Milly Alcock sobre la sexualidad de Supergirl

Milly Alcock generó debate entre los fans tras compartir su visión sobre la orientación de Kara Zor-El en la nueva película del universo DC, dejando abierta la interpretación del personaje.

Hoy 07:08

La actriz Milly Alcock, quien interpretará a Supergirl en la nueva etapa cinematográfica de DC Studios liderada por James Gunn, se refirió recientemente a la posible sexualidad del personaje y su respuesta no tardó en generar repercusión entre los seguidores del universo de DC Comics.

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Durante una entrevista en alfombra roja, Alcock fue consultada por la orientación de Kara Zor-El y ofreció una respuesta espontánea que se alejó de un enfoque tradicional. La actriz destacó que esta versión de Supergirl no está centrada en el romance ni en el amor como eje principal de la historia.

En ese contexto, la intérprete dejó abierta la interpretación del personaje al sugerir que, en su visión, Kara podría sentirse atraída tanto por hombres como por mujeres, lo que generó rápidamente lecturas diversas entre los fans.

Milly Alcock

Alcock remarcó además que le atrae el enfoque narrativo de esta nueva película, en la que la vida sentimental no ocupa un lugar central, lo que permite explorar a la heroína desde otras dimensiones.

De todos modos, sus declaraciones corresponden a una interpretación personal y no implican definiciones oficiales por parte de DC Studios, que aún no ha confirmado detalles concretos sobre este aspecto del personaje en el nuevo DCU.

En los cómics de DC Comics, Supergirl ha tenido múltiples versiones y arcos narrativos, incluyendo universos alternativos donde se han explorado distintas relaciones sentimentales, lo que alimenta aún más las distintas interpretaciones posibles sobre Kara Zor-El.

Milly Alcock