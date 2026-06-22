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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 9º
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Soleado y templado: el clima de Añatuya para hoy Lunes 22 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día despejado con temperaturas agradables. Se espera un clima ideal para actividades al aire libre.

Hoy 08:21

En Añatuya, el clima se presenta despejado en la mañana de este Lunes 22 de junio de 2026. Con una temperatura actual de 8.8 °C y una sensación térmica de 6.1 °C, los añatuyenses pueden prepararse para un día de sol radiante.

La humedad se encuentra en un 87%, lo que indica que el aire se siente algo fresco, especialmente para aquellos que salen temprano. El viento sopla desde el sur a 18 km/h, lo que puede acentuar la sensación de frío en las primeras horas del día.

Para el resto de la jornada, se pronostica que la temperatura alcanzará una máxima de 17.5 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Los añatuyenses podrán aprovechar el día soleado y cálido para pasear y compartir con amigos y familiares.

El martes 23 de junio se espera un clima similar, con una mínima de 6.5 °C y una máxima de 18.3 °C. El sol seguirá siendo el protagonista, brindando un ambiente agradable para todos en la ciudad.

Finalmente, el miércoles 24 de junio se prevé un leve aumento en las temperaturas, con un mínima de 6.9 °C y una máxima de 19.9 °C. Sin duda, estos días soleados son una invitación a disfrutar de la naturaleza y el aire libre en Añatuya.

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