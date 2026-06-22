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Semana Mundial de la Alergia: cómo reconocer los síntomas y diferenciarlos de un resfrío

La congestión nasal, los estornudos y el malestar suelen generar confusión, especialmente durante los cambios de estación.

Hoy 09:48

La Semana Mundial de la Alergia que comienza este 22 de junio, busca concientizar sobre enfermedades que afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo y cuya incidencia continúa en aumento.

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Aunque muchas veces se las minimiza o se las confunde con cuadros virales comunes, las alergias pueden impactar significativamente en la salud, el descanso, el rendimiento escolar y laboral, e incluso derivar en complicaciones cuando no reciben un diagnóstico adecuado.

Uno de los errores más frecuentes es atribuir síntomas persistentes a un simple resfrío. Sin embargo, existen diferencias claras entre ambos cuadros. Mientras que las infecciones virales suelen resolverse en pocos días, las alergias pueden mantenerse durante semanas o meses si la persona continúa expuesta al desencadenante.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades alérgicas constituyen una de las afecciones crónicas más frecuentes a nivel global y su prevalencia continúa creciendo, especialmente en áreas urbanas.

Aunque ambos cuadros pueden provocar congestión nasal, estornudos y molestias respiratorias, existen características que ayudan a distinguirlos. Los resfríos son causados por virus y suelen acompañarse de síntomas generales como fiebre, dolor corporal, cansancio y dolor de garganta.

Las alergias, en cambio, son una respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a sustancias habitualmente inofensivas, conocidas como alérgenos. Entre los más comunes se encuentran:

  • Polen.
  • Ácaros del polvo.
  • Hongos ambientales.
  • Pelo y caspa de mascotas.
  • Algunos alimentos.
  • Picaduras de insectos.

Según la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI), la picazón en los ojos, la nariz o la garganta es uno de los signos que más orienta hacia una alergia, mientras que la fiebre suele estar asociada a infecciones respiratorias.

Diversos estudios científicos muestran que las enfermedades alérgicas han aumentado de manera sostenida durante las últimas décadas. Entre las causas analizadas por los especialistas aparecen la contaminación ambiental, los cambios en los estilos de vida, la urbanización y las modificaciones en la exposición temprana a microorganismos.

La Organización Mundial de la Alergia (WAO) estima que entre el 30 y el 40 por ciento de la población mundial presenta alguna enfermedad alérgica. Las más frecuentes incluyen la rinitis alérgica, el asma, la dermatitis atópica y determinadas alergias alimentarias.

Además, los expertos advierten que una persona puede desarrollar alergias en cualquier etapa de la vida. Aunque muchas aparecen durante la infancia, también es posible que los síntomas se manifiesten por primera vez en la adultez.

Los especialistas recomiendan consultar cuando los síntomas respiratorios se repiten con frecuencia, duran varias semanas o afectan las actividades cotidianas. Un diagnóstico preciso permite identificar los desencadenantes y definir estrategias de tratamiento y prevención.

Entre las señales que justifican una evaluación médica se encuentran:

  • Estornudos frecuentes y persistentes.
  • Congestión nasal que no mejora.
  • Picazón en nariz, ojos o garganta.
  • Ojos llorosos o irritados.
  • Tos recurrente.
  • Dificultad para respirar.
  • Episodios repetidos en determinadas épocas del año.

Actualmente existen tratamientos eficaces que incluyen medidas de control ambiental, medicamentos específicos e inmunoterapia, una estrategia que busca modificar la respuesta del sistema inmunológico frente a determinados alérgenos.

Frente a síntomas persistentes, la consulta médica continúa siendo la herramienta más importante para recibir un tratamiento adecuado y prevenir complicaciones.

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