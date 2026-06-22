Semana Mundial de la Alergia: cómo reconocer los síntomas y diferenciarlos de un resfrío

La congestión nasal, los estornudos y el malestar suelen generar confusión, especialmente durante los cambios de estación.

Hoy 09:48

La Semana Mundial de la Alergia que comienza este 22 de junio, busca concientizar sobre enfermedades que afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo y cuya incidencia continúa en aumento.

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Aunque muchas veces se las minimiza o se las confunde con cuadros virales comunes, las alergias pueden impactar significativamente en la salud, el descanso, el rendimiento escolar y laboral, e incluso derivar en complicaciones cuando no reciben un diagnóstico adecuado.

Uno de los errores más frecuentes es atribuir síntomas persistentes a un simple resfrío. Sin embargo, existen diferencias claras entre ambos cuadros. Mientras que las infecciones virales suelen resolverse en pocos días, las alergias pueden mantenerse durante semanas o meses si la persona continúa expuesta al desencadenante.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades alérgicas constituyen una de las afecciones crónicas más frecuentes a nivel global y su prevalencia continúa creciendo, especialmente en áreas urbanas.

Aunque ambos cuadros pueden provocar congestión nasal, estornudos y molestias respiratorias, existen características que ayudan a distinguirlos. Los resfríos son causados por virus y suelen acompañarse de síntomas generales como fiebre, dolor corporal, cansancio y dolor de garganta.