Pullaro cargó contra Adorni: “En Santa Fe no seguiría en su cargo”

El gobernador vinculó las sospechas patrimoniales con un deterioro de la confianza pública, pero evitó respaldar una moción de censura.

Hoy 10:52

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que si el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, integrara su administración “ya no estaría más en su cargo” y consideró que debería haber acudido a la Justicia con mayor rapidez para dar explicaciones sobre las denuncias que enfrenta.

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Sin embargo, rechazó la posibilidad de impulsar una moción de censura en el Congreso al entender que la continuidad de los funcionarios nacionales es una decisión que le corresponde al presidente Javier Milei.

“Si Manuel Adorni fuese funcionario de Santa Fe, ya no estaría más en su cargo. Al menos le hubiésemos exigido ir a la Justicia mucho más rápido y que explique todo”, sostuvo Pullaro en declaraciones a Radio 2.

El mandatario provincial señaló que la situación que involucra al jefe de Gabinete “no es feliz para nadie” porque, a su entender, perjudica a la Argentina en su conjunto y no únicamente al Gobierno nacional. También consideró que el caso afectó la imagen de la gestión libertaria, que “venía muy bien” tras el cierre del año pasado.

Pullaro vinculó el episodio con un problema más amplio relacionado con la percepción social de la política y los hechos de presunta corrupción. “A veces la gente piensa que somos todos iguales”, planteó. Según dijo, tanto este caso como otras discusiones que involucraron a la administración anterior terminan impactando sobre quienes ejercen la política con la convicción de que las cosas pueden cambiar.

Pullaro remarcó además cuáles son los criterios que exige a quienes integran su gabinete. “No robar es fácil. El problema es ser eficiente y ser austero en la gestión”, afirmó. Añadió que, en un contexto económico complejo, también es importante evitar demostraciones de ostentación en el manejo de los recursos públicos.

Pese a sus críticas hacia la respuesta del Gobierno ante el caso Adorni, el gobernador descartó respaldar una eventual interpelación o moción de censura en el Congreso. “El presidente pone sus funcionarios y los saca”, sostuvo. De todos modos, insistió en que ante una situación similar en Santa Fe el funcionario involucrado ya habría tenido que presentarse ante la Justicia para explicar los hechos.

“Si esa explicación le cerraba a la Justicia, le iba a cerrar a la sociedad y posiblemente lo mantendríamos en el cargo si esa explicación era sólida. Pero no hubiésemos mantenido una situación así durante tanto tiempo”, agregó.

Consultado sobre el acto por el Día de la Bandera que compartió el sábado con Milei y parte de su gabinete en Rosario, Pullaro aseguró que no saludó a Adorni, aunque aclaró que no se trató de una decisión deliberada.

“No lo saludé, pero no por nada en especial”, explicó. Relató que al llegar mantuvo conversaciones con los ministros Luis “Toto” Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva y que luego los funcionarios nacionales se retiraron. “No cruzamos ni saludo ni mirada. Tampoco le hubiese negado el saludo, pero no se dio”, completó.

El gobernador también se refirió a su vínculo con el Presidente y aseguró que mantiene “bastante diálogo” con Milei. Destacó que en las cuatro ocasiones en las que el mandatario visitó Santa Fe lo hizo “ni a agredir ni a marcar diferencias”.

Si bien reconoció que Milei “en otros ámbitos ha sido muy agresivo”, señaló que en territorio santafesino la relación se desarrolló en un marco de respeto institucional. Incluso contó que el único intercambio informal que mantuvieron durante el acto del sábado estuvo vinculado a unos libros sobre el brigadier Estanislao López que el Presidente le había pedido tras una conversación anterior en el acto por el Combate de San Lorenzo.

Ante las críticas del peronismo, que buscó asociarlo políticamente con el Gobierno nacional, Pullaro respondió que procura mantener una buena relación tanto con el PJ en la Legislatura santafesina como con el Presidente.

“Argentina no da para seguirnos peleando, insultando, gritándonos. Creo que Argentina va a salir adelante si nos unimos y trabajamos juntos”, expresó.

Por último, se refirió a la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en Rosario. Según explicó, desde Nación consultaron si había sido invitada y el protocolo provincial respondió que la convocatoria alcanzaba a todas las autoridades nacionales, provinciales e instituciones civiles.

“No nos metemos en peleas que son ajenas, pero somos respetuosos de las autoridades que vienen a Santa Fe”, concluyó.