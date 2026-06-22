Francisco Cerúndolo, tras el título más importante de su carrera: “Después de Roland Garros estaba peleado con el tenis y con la vida”

Después de conquistar el ATP 500 de Queen’s, el tenista argentino confesó que atravesó un duro momento personal tras su eliminación en Roland Garros y explicó cómo recuperó la confianza para brillar sobre césped.

Hoy 10:55

Francisco Cerúndolo vive el mejor momento de su carrera. Luego de consagrarse campeón del ATP 500 de Queen’s, el tenista argentino reconoció que semanas atrás atravesaba una etapa complicada y aseguró que necesitó cambiar su manera de afrontar la competencia para volver a disfrutar dentro de la cancha.

“Después de Roland Garros estaba peleado con el tenis y con la vida”, confesó el número uno del tenis argentino al recordar la sorpresiva eliminación sufrida en el Grand Slam parisino. Sin embargo, esa decepción terminó siendo un punto de inflexión que le permitió modificar su mentalidad y recuperar la confianza.

La conquista en Queen’s representó el título más importante de su trayectoria y llegó de manera inesperada para el propio jugador. “Es la mejor semana de mi vida a nivel tenístico”, afirmó Cerúndolo, quien destacó el nivel que mostró sobre una superficie históricamente poco favorable para los tenistas argentinos.

Durante el torneo disputado en Londres, el argentino protagonizó varios partidos de alta exigencia y demostró una gran fortaleza mental para revertir situaciones adversas. En la final remontó un set en contra frente al estadounidense Tommy Paul, mientras que en semifinales también dio vuelta un duro encuentro ante Brandon Nakashima.

El flamante campeón explicó que, tras la frustración en Roland Garros, comprendió que no podía medir su felicidad únicamente por los resultados deportivos. “Si mi alegría depende de ganar un partido, va a ser muy difícil pasarla bien”, reflexionó, destacando la importancia de disfrutar el camino más allá de las victorias.

Además, Cerúndolo celebró haber sumado un nuevo título sobre césped, una superficie en la que pocos argentinos lograron destacarse. Con esta consagración se unió al selecto grupo encabezado por Guillermo Vilas, reafirmando su capacidad de adaptación y su crecimiento dentro del circuito profesional.

Otro detalle que llamó la atención durante el torneo fue la presencia de una camiseta de Diego Armando Maradona en su banco. El tenista explicó que comenzó como una casualidad, pero terminó convirtiéndose en una cábala que acompañó toda su campaña rumbo al título. “Es Maradona, es Argentina y siempre es un orgullo para nosotros”, expresó.

Con este logro, Francisco Cerúndolo llega fortalecido a la segunda parte de la temporada y confirma que está preparado para competir al máximo nivel en cualquier superficie, dejando atrás los momentos difíciles para escribir una de las páginas más importantes de su carrera deportiva.