Hombre es procesado por disparar a otro en taller mecánico en El Manantial

Un hombre ha sido procesado por disparar a otro en un taller mecánico en El Manantial, resultando en lesiones graves para la víctima que sufrió una herida de arma de fuego en la rodilla.

Hoy 17:18

La Unidad Fiscal Criminal II del Ministerio Fiscal está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el caso de un hombre procesado por disparar a otro en un taller mecánico en El Manantial. Este caso, bajo la dirección de Ernesto Salas López, ha sido representado en la audiencia por el auxiliar de fiscal Facundo González.

Los cargos formulados contra el acusado son por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, asumiendo la responsabilidad en calidad de autor. Este delito ha sido calificado como de particular gravedad debido a las circunstancias del suceso.

En la audiencia, la UFI interviniente impuso una serie de medidas de coerción contra el acusado, que incluyen reglas de conducta que deberá cumplir durante seis meses mientras se avanza en la investigación.

Según los detalles de la acusación, el incidente ocurrió el 18 de julio de 2025 a las 15:00 horas. La víctima se hallaba en un taller mecánico ubicado en Lamadrid al 100, esperando el cambio de aceite de su vehículo.

El acusado, en medio de un conflicto previo, se presentó en el taller y, tras exhibir un arma de fuego, disparó, impactando en la rodilla de la víctima. Este ataque le causó lesiones físicas graves, lo que ha requerido atención médica y ha generado consecuencias legales.

La intervención de las autoridades judiciales ha sido fundamental para asegurar que se tomen las medidas necesarias ante este grave acto de violencia en un espacio público, subrayando la importancia de la seguridad en la comunidad.