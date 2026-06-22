Scaloni: “Austria es un equipo duro, estamos muy contentos por haber clasificado”

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 16º
Mundial 2026
12' Grupo I
Francia 0
Irak 0
22 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo J
Argentina 2
Austria 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Egipto 3
FINALIZADO
21:00 Grupo I
Noruega -
Senegal -
22 / 06 / 2026
00:00 Grupo J
Jordania -
Argelia -
23 / 06 / 2026
14:00 Grupo K
Portugal -
Uzbekistán -
23 / 06 / 2026
22 / 06 / 2026 4' Grupo I
Francia
0 - 0
Irak
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Scaloni: “Austria es un equipo duro, estamos muy contentos por haber clasificado”

El entrenador de la Selección Argentina analizó el triunfo por 2 a 0 en Dallas, destacó el compromiso de Messi y valoró la capacidad del equipo para sufrir cuando el partido se complicó.

Hoy 17:21
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni habló tras el triunfo de la Selección argentina por 2 a 0 ante Austria, resultado que le permitió a la Albiceleste asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador reconoció la exigencia del partido, pero se mostró conforme con la respuesta del equipo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Austria fue un rival duro. Estamos contentos por haber clasificado”, expresó el DT luego del encuentro disputado en Dallas, donde Argentina debió trabajar más de lo esperado para quedarse con una victoria clave en el Grupo J.

Scaloni admitió que el desarrollo no fue sencillo y remarcó la madurez del equipo para atravesar los momentos más incómodos del partido. “Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento”, señaló.

El entrenador también hizo referencia a la charla que mantuvo con sus jugadores durante el descanso de hidratación, un momento que resultó importante para ajustar detalles y cambiar el rumbo del encuentro.

“A los jugadores les dijimos que había cosas por mejorar, que había que ser pacientes y mover la pelota. El rival no quería salir y no había que apresurarse. Cuando tuvimos lugar generamos situaciones de gol”, explicó.

En su análisis, Scaloni sostuvo que Argentina supo adaptarse a lo que planteó Austria y valoró la lectura colectiva del partido. “Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos”, agregó.

El DT también destacó el rendimiento de Alexis Mac Allister, una de las piezas importantes del mediocampo argentino. “Alexis nos da juego de volante central, está bien físicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos”, aseguró.

Pero los elogios más fuertes fueron para Lionel Messi, a quien volvió a remarcar como un ejemplo de compromiso dentro del campo. “Aun cuando el equipo estaba sufriendo, Leo robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza”, afirmó.

De cara a lo que viene, Scaloni adelantó que estará atento al partido entre Argelia y Jordania, que puede terminar de definir el panorama del grupo. “Veremos el resultado de esta noche y, si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos”, indicó.

Por último, el entrenador valoró el acompañamiento de los hinchas argentinos, que volvieron a llenar de color y aliento el estadio. “La gente se ilusiona con ver al equipo”, expresó.

Y cerró con una reflexión sobre la identificación que genera la Selección: “Había muchas familias en el estadio. Si esos chicos que estaban se sienten identificados con el equipo es lo más importante de todo”.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lionel Messi Lionel Scaloni Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un Messi legendario, Argentina volvió a festejar ante Austria y sacó boleto a los 16avos de final del Mundial
  2. 2. Qué necesita Argentina para asegurarse el primer lugar de su grupo en el Mundial
  3. 3. Messi va por más récords: las marcas históricas que puede romper ante Austria
  4. 4. No se dio cuenta de que estaba en vivo: el exabrupto de Ariel Rodríguez en la previa de Argentina-Austria
  5. 5. Qué dice la IA sobre el resultado de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT