Scaloni: “Austria es un equipo duro, estamos muy contentos por haber clasificado”

El entrenador de la Selección Argentina analizó el triunfo por 2 a 0 en Dallas, destacó el compromiso de Messi y valoró la capacidad del equipo para sufrir cuando el partido se complicó.

Hoy 17:21

Lionel Scaloni habló tras el triunfo de la Selección argentina por 2 a 0 ante Austria, resultado que le permitió a la Albiceleste asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador reconoció la exigencia del partido, pero se mostró conforme con la respuesta del equipo.

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“Austria fue un rival duro. Estamos contentos por haber clasificado”, expresó el DT luego del encuentro disputado en Dallas, donde Argentina debió trabajar más de lo esperado para quedarse con una victoria clave en el Grupo J.

Scaloni admitió que el desarrollo no fue sencillo y remarcó la madurez del equipo para atravesar los momentos más incómodos del partido. “Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento”, señaló.

El entrenador también hizo referencia a la charla que mantuvo con sus jugadores durante el descanso de hidratación, un momento que resultó importante para ajustar detalles y cambiar el rumbo del encuentro.

“A los jugadores les dijimos que había cosas por mejorar, que había que ser pacientes y mover la pelota. El rival no quería salir y no había que apresurarse. Cuando tuvimos lugar generamos situaciones de gol”, explicó.

En su análisis, Scaloni sostuvo que Argentina supo adaptarse a lo que planteó Austria y valoró la lectura colectiva del partido. “Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos”, agregó.

El DT también destacó el rendimiento de Alexis Mac Allister, una de las piezas importantes del mediocampo argentino. “Alexis nos da juego de volante central, está bien físicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos”, aseguró.

Pero los elogios más fuertes fueron para Lionel Messi, a quien volvió a remarcar como un ejemplo de compromiso dentro del campo. “Aun cuando el equipo estaba sufriendo, Leo robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza”, afirmó.

De cara a lo que viene, Scaloni adelantó que estará atento al partido entre Argelia y Jordania, que puede terminar de definir el panorama del grupo. “Veremos el resultado de esta noche y, si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos”, indicó.

Por último, el entrenador valoró el acompañamiento de los hinchas argentinos, que volvieron a llenar de color y aliento el estadio. “La gente se ilusiona con ver al equipo”, expresó.

Y cerró con una reflexión sobre la identificación que genera la Selección: “Había muchas familias en el estadio. Si esos chicos que estaban se sienten identificados con el equipo es lo más importante de todo”.