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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 16º
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Locales

Se realizó la audiencia de control oposición de alianzas para las elecciones municipales del 2 de agosto

Los apoderados legales de las distintas fuerzas no realizaron planteo alguno respecto de la conformación de frentes y alianzas.

Hoy 17:29
Tribunal electoral

El Tribunal Electoral de la Provincia, encabezado por el Dr. Federico López Alzogaray e integrado por el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate y la diputada provincial, Dra. Analía Corbalán, presidió la audiencia de control y oposición de frentes y alianzas que se conformaron para participar en los comicios municipales del domingo 2 de agosto próximo. También estuvo presente en el estrado la fiscal general, Dra. Mariela Bitar de Papa.

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La actividad se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, ocasión en la que los apoderados legales de las distintas fuerzas cotejaron la documentación que fue presentada ante la Secretaría Electoral de la Provincia, en la que no hubo ningún planteo respecto de las fuerzas electorales que participarán en el acto eleccionario.

Para ello, los Dres. María José Moyano y Luis Eugenio Cantizano, secretaria y prosecretario del mencionado organismo, respectivamente, pusieron a disposición de los participantes los expedientes que corresponde a esta instancia del cronograma electoral fijado.

Cabe apuntar que en esta audiencia estuvieron presentes los representantes legales de las fuerzas que competirán electoralmente en los municipios de Segunda y Tercera Categoría, ya que los de Primera cuentan con sus propios Tribunales Electorales.

El próximo paso del cronograma establecido será la presentación de las listas de candidatos, prevista para el lunes 29 de este mes.

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