Recuperación de motocicletas en San Pedro de Jujuy

La Brigada de Investigaciones de San Pedro de Jujuy llevó a cabo operativos exitosos que resultaron en la recuperación de motocicletas y motopartes robadas.

Hoy 14:17

El personal de la Brigada de Investigaciones, perteneciente a la UR 2 de San Pedro, realizó una serie de operativos efectivos que culminaron con el recupero de tres motocicletas y el secuestro de diversas motopartes. Estos procedimientos son parte de un esfuerzo continuo por combatir el robo de vehículos en la región.

El primer operativo tuvo lugar en el lote Parapetí, donde, tras realizar pesquisas, se descubrió una motocicleta marca Rouser 200 cc de procedencia sospechosa. Al verificar el cuadro y motor, se estableció que la moto registraba pedido de secuestro activo relacionado con un robo ocurrido días antes.

En un segundo procedimiento, llevado a cabo en los barrios Soledad y 14 de Abril, se realizó un registro domiciliario que resultó en el secuestro de dos motocicletas Honda Wave, una de 110 cc y otra de 125 cc. Una de estas motos contaba con pedido de secuestro vigente en la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín.

Además de las motocicletas, se logró el recupero de motopartes, que incluían un tanque de combustible, un guardabarros delantero y plásticos laterales. Estos elementos fueron reconocidos como pertenecientes a una motocicleta denunciada como sustraída en un caso judicial distinto.

La eficacia de estos operativos resalta la importancia de la colaboración entre diferentes unidades policiales y la comunidad, lo cual es esencial para mantener la seguridad ciudadana y reducir la criminalidad en la región.

El éxito de la Brigada de Investigaciones en San Pedro de Jujuy no solo se mide por el número de vehículos recuperados, sino también por el impacto positivo que estas acciones tienen en la percepción de seguridad de los ciudadanos. El compromiso continuo de las fuerzas policiales es vital para erradicar el robo de vehículos en la zona.