Colonia El Simbolar: detuvieron a un joven acusado de agredir y amenazar a su pareja embarazada

El acusado tiene 22 años y fue aprehendido en el barrio 25 de Mayo. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un cuchillo que llevaba entre sus prendas.

Hoy 14:21

Un joven de 22 años fue detenido en Colonia El Simbolar acusado de haber agredido y amenazado a su pareja, una mujer embarazada de seis meses, en un hecho de violencia de género ocurrido en el ámbito familiar.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Comunitaria N° 64 en el barrio 25 de Mayo, en el marco de una denuncia radicada por la propia víctima, una joven de 26 años.

Según consta en la denuncia, el episodio se habría producido durante la noche del domingo, cuando una discusión entre la pareja derivó en agresiones físicas y amenazas por parte del acusado.

Tras la presentación, se activaron los protocolos correspondientes y tomó intervención la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, que dispuso medidas de protección y la evaluación médica de la mujer por personal de Sanidad Policial.

En cumplimiento de las directivas judiciales, los efectivos concretaron la aprehensión del sospechoso en horas de la noche de ayer. Durante la requisa, se le secuestró un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de hoja que llevaba oculto entre sus prendas.

El joven quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación del caso.