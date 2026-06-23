Claudio “Pampa” Biaggio, cerca de ser el nuevo entrenador de Mitre

El Aurinegro atraviesa un presente complicado en la Primera Nacional, con cuatro derrotas consecutivas y en zona de descenso. El exdelantero de San Lorenzo tendrá la misión de torcer el rumbo.

Hoy 23:59

Claudio “Pampa” Biaggio está cerca de ser el nuevo entrenador de Mitre, en medio de un momento delicado para el equipo santiagueño en la Primera Nacional.

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El DT asumiría con una misión urgente: levantar a un plantel que viene de sufrir cuatro derrotas consecutivas y que cayó en zona de descenso, situación que encendió las alarmas en la dirigencia aurinegra.

Mitre había comenzado el torneo con Carlos Mayor como entrenador, pero su ciclo llegó a su fin debido a los malos resultados. Luego, la conducción del equipo quedó en manos de Cristian Mazón, un hombre de la casa que venía dirigiendo al conjunto que participa en la Liga Santiagueña.

Sin embargo, el duro presente deportivo obligó a la dirigencia a dar un nuevo golpe de timón. En ese escenario apareció el nombre de Claudio Biaggio, quien viene de dirigir en el fútbol peruano.

El “Pampa” también cuenta con experiencia en clubes de Bolivia, donde fue entrenador de Nacional Potosí, The Strongest y Always Ready. En Argentina, el exdelantero de San Lorenzo dirigió al Ciclón y a Chacarita, mientras que también tuvo un paso por Sol de América de Uruguay.

Si bien aun restan detalles, con la llegada de Biaggio, Mitre buscará aprovechar el receso para reordenarse, recuperar confianza y cambiar el rumbo en un torneo que, por ahora, lo tiene comprometido en la zona roja.