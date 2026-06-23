Sortean entradas para la peña solidaria de Cáritas que reunirá a destacados artistas en La Banda

El evento se desarrollará el próximo 28 de junio en La Banda y forma parte de las actividades de la Colecta Anual de Cáritas.

Hoy 21:19

En el marco de la Colecta Anual de Cáritas, la organización llevará adelante la peña solidaria “Alentando la Esperanza”, una propuesta que busca reunir a la comunidad en una jornada de música, encuentro y solidaridad, con el objetivo de recaudar fondos para sostener los distintos programas que desarrolla la institución durante el año.

El evento se realizará el próximo 28 de junio, desde las 13 horas, en el Patio Lo de O-LI, en la ciudad de La Banda, y contará con la participación de numerosos artistas locales y regionales.

En diálogo con Noticiero 7, Samia Mitre explicó que la iniciativa surgió en el contexto de la campaña solidaria que Cáritas lleva adelante durante junio.

“En el marco de la Colecta Anual de Cáritas sale la iniciativa de hacer esta peña solidaria que se llama ‘Alentando la Esperanza’. Va a ser el 28 de junio en el Patio Lo de O-LI, en La Banda. Estamos todos los fines de semana de este mes, que nosotros llamamos el mes de la caridad, yendo a peatonales, semáforos, plazas y supermercados con nuestras urnas para pedir colaboración”, señaló.

Además, destacó que todo lo recaudado será destinado a los distintos programas que impulsa Cáritas durante el año, orientados a acompañar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Leandro Coria invitó a la comunidad a participar de la propuesta y colaborar con la causa solidaria.

"Es un momento para compartir y para dar una mano a la solidaridad", expresó.

También brindó detalles sobre la venta de entradas, que tienen un valor de $10.000 en forma anticipada.

La peña contará con la actuación de Rodri Salvatierra, Nockaish, Facu Robles y La Buena Vibra, Ruphay, Musha del Monte, Diego Gómez y La Ruda Brava, Pablo Araujo, Gaby Acosta, Kike Oyola, Tomás Reitano, Mariano Sarquiz y Ale Carabajal de Los Arcanos del Desierto, Demi Carabajal, Bambolé, Pablo Carabajal, Los Guadys, Los Huayras del Chamamé, DJ Gastón Cabanes y DJ Agu Bustamante.

Además, habrá feria de artesanos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. Como parte de la difusión del evento, también se realizará un sorteo de entradas, con el objetivo de que más personas puedan sumarse a esta jornada solidaria.